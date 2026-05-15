IU planta la comisión de Honores de Oviedo por "falta de consenso e igualdad"

IU-Convocatoria por Oviedo plantó este viernes la comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento al considerar que la propuesta elevada por el equipo de gobierno del PP nace sin consenso, con una representación "totalmente desequilibrada" de la sociedad ovetense y sin atender a la normativa de igualdad de género. El grupo municipal explicó que su ausencia responde a un desacuerdo "político" tanto en el fondo como en las formas de una convocatoria que, a su juicio, debería tener un carácter institucional y no partidista.

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, recalcó que IU no pretende cuestionar los méritos de las personas propuestas para recibir las distinciones, sino el procedimiento seguido por el gobierno local. "No vamos a cuestionar los méritos de las personas propuestas y por tanto no vamos a participar en una comisión creada para ello", afirmó, antes de subrayar que "las medallas y los honores que otorga el Ayuntamiento de Oviedo es un acto de alto carácter institucional, no es un acto del Partido Popular". Por ello, reclamó que la propuesta hubiera sido "consensuada, debatida y participada" por quienes representan al Consistorio.

La coalición cargó también contra la escasa presencia femenina en la propuesta y en el conjunto del mandato. "En 2026, no es admisible que se traiga una propuesta donde sólo aparece una mujer propuesta y que en lo que llevamos de mandato, el 90% de las concesiones de este tipo de distinciones han sido a hombres", denunció el grupo.

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IU defendió que Oviedo cuenta con mujeres destacadas en la sanidad pública, el ámbito académico y científico, las artes, el trabajo social y la intervención comunitaria, y añadió que, de haber sido consultada, podría haber aportado "muchas propuestas".