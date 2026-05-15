"Se puede ser gay, feminista y de derechas, por supuesto. Yo salgo del armario todos los días". El historiador del arte y vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, protagonizó ayer en el Club un encuentro literario en torno a su libro "El Evangelio según Caravaggio", en el que explora la figura del genio italiano desde una mirada alejada del tópico del artista maldito y violento para reivindicar al hombre sensible, libre y profundamente humano que revolucionó la pintura europea. Jaime de los Santos reivindicó una lucha real por la igualdad y destacó que el centro derecha siempre ha defendido el feminismo, aunque "algunos crean que envolviéndose en banderas color malva defienden mejor a las mujeres, cuando a ellas lo que les importa es que haya leyes de conciliación y se las favorezca para poder ser madres", recalcó.

Un político "valiente"

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, presentó al autor destacando su "sensibilidad y su profundo conocimiento de la historia del arte". "Jaime es una persona polifacética y un político valiente; no porque insulte, sino porque dice lo que tiene que decir", afirmó. La conversación giró alrededor de la figura de Michelangelo Merisi, Caravaggio, el pintor nacido en Milán que transformó la historia del arte con su revolucionario uso de la luz y la sombra. Jaime de los Santos defendió que sobre el artista se han vertido muchas mentiras: "No hay un solo documento que demuestre esa profunda maldad que se le atribuía", resaltó.

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De los Santos vinculó la figura de Caravaggio con la del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, a quien considera heredero de esa mirada incómoda y profundamente verdadera sobre el ser humano. En su intervención insistió en la idea de la verdad como eje tanto del arte como de la convivencia social. "La verdad nos hace grandes", aseguró. "El Caravaggio del siglo XXI sería cineasta, pero no haría un cine cualquiera, sería una persona incómoda", concluyó.