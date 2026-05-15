Jesús Vega, sanitario asturiano, habla alto y claro: "Nos obligan a coger contratos a ciegas y eso lo paga el paciente"

Jesús Vega Martínez es granadino, pero vive en Asturias y ha denunciado el trato que reciben los profesionales del área sanitaria IV (Oviedo), donde trabaja, mediante un vídeo en redes sociales. "Nos obligan a coger contratos a ciegas sin saber a qué servicio vamos", critica, a la vez que remata: "Lo que hacéis con nosotros lo paga directamente el paciente".

Según su relato, Jesús se trasladó "hace poco" a esta área sanitaria, donde se encontró con una incómoda sorpresa. "Cuando te llaman de contrataciones no te dicen a dónde vas. Es decir, te leen todos los contratos disponibles y te dicen de tal día a tal día. Y cuando preguntas si es en una planta, en un quirófano o en urgencias se niegan a darte esa información. Te lo obligan a elegir a ciegas", se queja.

"En el único momento que te lo dicen es cuando aceptas uno de los contratos", continúa Jesús Vega con su denuncia. "Pero en ese momento ya no puedes rechazarlo. Si lo haces te expulsan de la bolsa. Y es que imaginamos que yo acepto un contrato y no sé ni a dónde voy para que más tarde me digan que no es Urgencias, que es donde tengo experiencia. Sin conocer las máquinas ni los protocolos ni siquiera haber trabajado allí en mi vida...".

Y lo peor de todo, apunta Jesús Vega, es la excusa que te dan. "Si fuera una norma para toda Asturias igual me callo y trago, porque no tengo otra. Pero es que te vas 20 kilómetros más allá y llegas a Gijón y allí te llaman y sí te dan ese tipo de información, por lo que no es una cuestión de que la ley no os lo permita, sino que no os da la gana hacerlo. Y lo mejor es la excusa que ponéis de que si tenéis que decir eso, como tenéis mucho volumen de contratos, que no os daría tiempo a hacer las llamadas. Me vas a disculpar pero decir: 'Del 1 de mayo al 15, tienes un contrato en Urgencias'. ¿Cuánto he tardado en decir Urgencias? ¿Medio segundo más?", protesta.

Vega defiende que los sanitarios necesitan saber el destino "por el bien del paciente, que es el único que nos preocupa". "En cualquier ámbito privado, los primeros días son de adaptación. En un hospital donde se juegan vidas todos los días, esta figura debe ser obligatoria", subraya.

El joven termina el vídeo con un mensaje final para familiares y pacientes: "Si veis que no sabe utilizar una máquina, por favor no lo paguéis con él, porque no es su culpa. Os vais a atención al usuario y ponéis una reclamación como un castillo al área IV denunciando que mandan profesionales a ciegas".