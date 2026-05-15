Llega la segunda entrega de “13 Reyes”, la saga musical de la monarquía asturiana que se centra ahora en el Camino de Santiago

Llega el segundo episodio de “13 Reyes”, la saga musical dedicada a la monarquía asturiana, que estará centrado en la figura de Alfonso II como primer peregrino del Camino de Santiago. El estreno de esta obra, que cuenta con el patrocinio de la Delegación de Defensa en Asturias dentro de los actos del Dia de las Fuerzas Armadas, y del Ayuntamiento de Oviedo, tendrá lugar el próximo 30 de mayo, a las siete de la tarde. La entrada es libre y gratuita y los asistentes que lo deseen podrán participar en una cuestación a favor de la Asociación Down Asturias que organiza la Delegación de Defensa para promover iniciativas sociales de interés general.

“Será algo apoteósico”, avanzó Pablo Álvarez, presidente del Ateneo Musical de Mieres, una de las formaciones que integrarán este espectáculo sinfónico, junto a la banda de gaitas La Laguna del Torollu, la Coral Cantares y Capilla Musical Palacio de Meres, las pandereteras del grupo folklórico Trebeyu, la soprano salmantina Inés Cortes y la entidad de esgrima histórica Gaudiosa. En total, más de cien personas sobre el escenario del Auditorio Príncipe Felipe, que prometen una representación llena de atractivos y sorpresas. “Si estamos ante una segunda parte, es que hubo un primer episodio exitoso”, subrayó el concejal de Cultura del ayuntamiento de Oviedo, Daniel Álvarez, quien manifestó que esta saga musical “pone en valor la monarquía asturiana, una señal identitaria de nuestro país y nación”. El presidente de la Fundación Municipal de Cultura también señaló el afán del consistorio ovetense “en dar cabida a los creadores” dentro de la inquietud que inspira la candidatura para ser capital europea de la cultura, en 2031.

La presentación de esta saga musical contó también con la intervención del coronel Jesús Moreno del Valle, Delegado de Defensa en Asturias, quien destacó el interés en sumarse a la difusión de la cultura y de promover valores sociales dentro de los actos que tendrán lugar en Asturias para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, que incluirá una conferencia en el Club de LA NUEVA ESPAÑA el próximo 4 de junio. El coronel Moreno del Valle manifestó igualmente el apoyo a la candidatura de Oviedo a capital europea de la cultura y recordó la cuestación voluntaria que habrá en el concierto del 30 de mayo del Auditorio a favor de la Asociación Down de Asturias.

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Iñaki Santianes desveló que el segundo episodio de “13 Reyes” arranca precisamente donde acabó el primero, en el Jardín de los Reyes Caudillos, bajo estatua de Alfonso II junto a la catedral de Oviedo. “El origen del Camino de Santiago está en Oviedo y este viaje musical nos lleva a lo que Alfonso II se encontrará al llegar ante los restos del apóstol, de cuya existencia le habían llegado rumores. La música nos guiará por toda esa historia”. Santianes llamó la atención acerca de que se trata de “una composición nueva, todo lo que se va a escuchar está inspirado en la tradición asturiana y en la música gallega. Hay himnos al apóstol Santiago, a la Virgen del Avellano, hay jotas, toques de pandero y también introducimos la parte vocal, que nos ayuda a meternos más en la historia”. Santianes recalcó que “habrá más de cien personas encima del escenario, que no se dedican profesionalmente a esto y llevan mucho tiempo ilusionados en los ensayos”, al tiempo que anunció “alguna sorpresa” en la obra creada por su hermano, el compositor, Yónatan Sánchez Santianes. “Nuestra intención es exportar esta obra el próximo año a Galicia, con motivo del Año Jacobeo en 2027”, concluyó Iñaki Santianes, que agradeció los apoyos tantos del Ayuntamiento de Oviedo como de la Delegación de Defensa.