El Museo Arqueológico incorpora el legado de Manuel Bayón: son243 piezas de gran valor histórico y artístico
La exposición 'Del Mediterráneo al Pacífico' presenta una selección de la donación de Manuel Bayón, abarcando culturas antiguas y arte oriental
La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este viernes la donación de la colección arqueológica de Manuel Bayón Llaneza que se exhibirá en el museo Arqueológico. Se trata de un conjunto de gran valor histórico y artístico, formado por 243 piezas, que se incorpora al patrimonio público asturiano. El acto ha servido también para inaugurar la exposición temporal "Del Mediterráneo al Pacífico. El legado arqueológico de Manuel Bayón".
La colección abarca un amplio arco cronológico y geográfico. Incluye materiales de civilizaciones del Mediterráneo antiguo, el mundo precolombino, la prehistoria y el arte oriental, entre los que destacan marfiles japoneses de época Meiji. Se trata de una de las incorporaciones patrimoniales más relevantes que ha recibido el Museo Arqueológico de Asturias en los últimos años.
La donación fue realizada por Sara Cristina Moro, sobrina del propietario original, y permitirá enriquecer de forma permanente los fondos del museo, reforzando su papel como institución de referencia en la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico. La colección se integrará progresivamente en distintos espacios del antiguo monasterio de San Vicente, sede del equipamiento. El conjunto sobresale también por su excelente estado de conservación, fruto del esmero con el que fue reunido y preservado durante décadas por Manuel Bayón. Este cuidado incrementa su valor documental y científico, además de facilitar su estudio.
La exposición inaugurada este viernes ofrece una selección representativa estructurada en cuatro ámbitos: culturas del Mediterráneo antiguo, cerámica griega clásica, civilizaciones precolombinas y marfiles japoneses de época Meiji.
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