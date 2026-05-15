Oviedo acerca la ciencia a los bares con una nueva edición de "Pint of Science"

Oviedo acogerá del 18 al 20 de mayo una nueva edición del Festival Pint of Science, una cita internacional de divulgación científica que llevará la investigación a los bares de la ciudad con un total de 36 charlas gratuitas. La iniciativa fue presentada este viernes por la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, junto al responsable organización del proyecto, Mario Corte, y la doctora en Física, Sara Rodríguez, una de las científicas participantes. Las sesiones se celebrarán a las 19.00 horas en cuatro locales ovetenses: Chelsea, Rocket, Lata de Zinc y Manglar.

Velasco destacó que Pint of Science es "un evento internacional de divulgación científica, que tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad a través de diferentes charlas en lugares muy distendidos que salen fuera de los círculos académicos". La edil subrayó además la importancia de este tipo de propuestas para fomentar entre la juventud los estudios STEAM, vinculados a "las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas".

Por su parte, Mario Corte explicó que el festival "tiene lugar simultáneamente en todo el mundo, en más de 600 ciudades diferentes de los cinco continentes", y precisó que en España se celebrará este año en 73 localidades. En Asturias, además de Oviedo, participarán Gijón, Mieres, Lugones y Pola de Siero. Corte también remarcó que "los propios científicos e investigadores son quienes dan las charlas sobre su propia investigación", con la particularidad de que los ponentes mantienen algún vínculo con Asturias, ya sea profesional, investigador o personal.

Noticias relacionadas

Una de esas voces será la de Sara Rodríguez, doctora en Física, que avanzó el contenido de su intervención, centrada en "cómo se originó la primera luz del universo, lo que nosotros denominamos fondo cósmico de microondas en términos físicos, pero que viene a ser la primera luz que apareció después del Big Bang". La concejala cerró la presentación invitando a "toda la sociedad a que se acerque a los bares y que descubra los nuevos retos y también unas nuevas luces con la ciencia".