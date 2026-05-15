Oviedo acerca la ciencia a los bares con una nueva edición de "Pint of Science"
Se celebrará del 18 al 20 de mayo y tiene una programación compuesta por un total de 36 charlas gratuitas
Oviedo acogerá del 18 al 20 de mayo una nueva edición del Festival Pint of Science, una cita internacional de divulgación científica que llevará la investigación a los bares de la ciudad con un total de 36 charlas gratuitas. La iniciativa fue presentada este viernes por la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, junto al responsable organización del proyecto, Mario Corte, y la doctora en Física, Sara Rodríguez, una de las científicas participantes. Las sesiones se celebrarán a las 19.00 horas en cuatro locales ovetenses: Chelsea, Rocket, Lata de Zinc y Manglar.
Velasco destacó que Pint of Science es "un evento internacional de divulgación científica, que tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad a través de diferentes charlas en lugares muy distendidos que salen fuera de los círculos académicos". La edil subrayó además la importancia de este tipo de propuestas para fomentar entre la juventud los estudios STEAM, vinculados a "las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas".
Por su parte, Mario Corte explicó que el festival "tiene lugar simultáneamente en todo el mundo, en más de 600 ciudades diferentes de los cinco continentes", y precisó que en España se celebrará este año en 73 localidades. En Asturias, además de Oviedo, participarán Gijón, Mieres, Lugones y Pola de Siero. Corte también remarcó que "los propios científicos e investigadores son quienes dan las charlas sobre su propia investigación", con la particularidad de que los ponentes mantienen algún vínculo con Asturias, ya sea profesional, investigador o personal.
Una de esas voces será la de Sara Rodríguez, doctora en Física, que avanzó el contenido de su intervención, centrada en "cómo se originó la primera luz del universo, lo que nosotros denominamos fondo cósmico de microondas en términos físicos, pero que viene a ser la primera luz que apareció después del Big Bang". La concejala cerró la presentación invitando a "toda la sociedad a que se acerque a los bares y que descubra los nuevos retos y también unas nuevas luces con la ciencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades
- Muere a los 83 años María Elena Fernández Fernández-Vega, condesa de Latores y heredera del legado de Sabino Fernández Campo
- El gran centro social y administrativo de Oviedo: las obras que hará el Ayuntamiento en uno de los barrios más populosos por 1,63 millones
- Atención conductores por los nuevos cortes en la A-66 a su paso por Oviedo: las limitaciones comenzarán este domingo