Oviedo acoge una formación gratuita para prevenir la violencia sexual en espacios de ocio

El Hotel de Asociaciones Santullano acogerá el próximo 11 de junio una formación gratuita sobre sensibilización y prevención de la violencia sexual en espacios de ocio, dirigida prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Oviedo. La actividad, que se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas, tendrá una duración total de cuatro horas y será impartida por Cruz Roja Juventud a través del proyecto Espacio Propio.

El curso tiene como objetivo ofrecer conocimientos básicos sobre violencia de género, así como herramientas y habilidades sociales para intervenir en acciones de sensibilización, prevención y respuesta ante agresiones sexuales en contextos de ocio. La propuesta busca formar a personas capaces de identificar situaciones de desigualdad, actuar ante posibles casos de violencia sexual y contribuir a la creación de entornos más seguros, especialmente en espacios frecuentados por población joven.

Entre los contenidos previstos figuran cuestiones como sexo y género, roles y desigualdad, feminismos, masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades, además de conceptos como equidad, sororidad, machismo, sexismo, micromachismos o brecha de género. La formación también abordará el marco conceptual de la violencia de género, sus causas, tipos, formas y consecuencias, junto con nociones de legislación básica, protocolos de actuación, servicios y recursos disponibles.

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La participación requiere preinscripción previa a través de la web municipal. Aunque la actividad está orientada principalmente a jóvenes ovetenses de entre 18 y 35 años, la organización aclara que también podrán inscribirse personas que no cumplan esos requisitos; en caso de quedar plazas libres, serán avisadas de forma escalonada. Al finalizar, se expedirá diploma de asistencia a quienes completen la totalidad de las horas lectivas.