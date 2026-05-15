Oviedo acoge una formación gratuita para prevenir la violencia sexual en espacios de ocio
El curso se celebrará el próximo 11 de junio en el Hotel de Asociaciones Santullano, tendrá una duración total de cuatro horas y será impartida por Cruz Roja Juventud a través del proyecto Espacio Propio
El Hotel de Asociaciones Santullano acogerá el próximo 11 de junio una formación gratuita sobre sensibilización y prevención de la violencia sexual en espacios de ocio, dirigida prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Oviedo. La actividad, que se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas, tendrá una duración total de cuatro horas y será impartida por Cruz Roja Juventud a través del proyecto Espacio Propio.
El curso tiene como objetivo ofrecer conocimientos básicos sobre violencia de género, así como herramientas y habilidades sociales para intervenir en acciones de sensibilización, prevención y respuesta ante agresiones sexuales en contextos de ocio. La propuesta busca formar a personas capaces de identificar situaciones de desigualdad, actuar ante posibles casos de violencia sexual y contribuir a la creación de entornos más seguros, especialmente en espacios frecuentados por población joven.
Entre los contenidos previstos figuran cuestiones como sexo y género, roles y desigualdad, feminismos, masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades, además de conceptos como equidad, sororidad, machismo, sexismo, micromachismos o brecha de género. La formación también abordará el marco conceptual de la violencia de género, sus causas, tipos, formas y consecuencias, junto con nociones de legislación básica, protocolos de actuación, servicios y recursos disponibles.
La participación requiere preinscripción previa a través de la web municipal. Aunque la actividad está orientada principalmente a jóvenes ovetenses de entre 18 y 35 años, la organización aclara que también podrán inscribirse personas que no cumplan esos requisitos; en caso de quedar plazas libres, serán avisadas de forma escalonada. Al finalizar, se expedirá diploma de asistencia a quienes completen la totalidad de las horas lectivas.
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