Oviedo rinde homenaje al campo de Asturias con la feria de La Ascensión : "Espero ver muchas bolsas con las compras hechas en los puestos"

Las notas de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" espantaron durante unos minutos las fuertes lluvias. Oviedo dio al mediodía de este viernes inicio a la feria de La Ascensión. El encargado de inaugurar la cita fue el Alcalde, Alfredo Canteli, quien resaltó la amplia oferta con cerca de un centenar de puestos repartidos entre las plazas de la Catedral y Porlier, junto a la calle Eusebio González Abascal y el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. También durante los tres días de programación los asturcones, las ovejas xaldas, los gochos asturceltas, las cabras bermeyas y las pitas pintas toman el jardín histórico. "Nuestro objetivo es apoyar al sector del campo. Mi gobierno está trabajando mucho por la zona rural y seguiremos en esta línea. Además, estos tres días realizaremos un homenaje a Asturias y seguiremos en la línea de ayudar a todo el mundo".

Unas palabras a las que añadió la satisfacción que le produce que los artesanos y productores ensalcen a esta cita como la mejor del año por el volumen de ventas y de afluencia de público. "La nuestra es una ciudad entrañable, una ciudad que atrae a gente. Me quedé un poco impresionado con la cantidad de personas que había por el Antiguo cuando todavía no se había inaugurado la feria. Este es el Oviedo que yo quiero, el Oviedo que está lleno de gente, de personas que consumen y que disfruten". También ironizó con que quiere ver las calles repletas de personas con bolsas.

La feria de La Ascensión /

Después, y arropado de los concejales del PP, hizo un recorrido por los puestos. Probó diferentes variedades de quesos como los que vende María del Mar Caso, de la Sociedad Cooperativa de Quesos de Peñamellera, y las variedades de Cá Sanchu, con Marta Fernández y Xel Díaz.

Esta gran exposición de manjares es una de las atracciones de esta feria. Raúl Miralles, trabajador de la Quesería Redes, en Campo de Caso, ensalza que La Ascensión es una cita que defiende al Casín. “Quedan muy pocas queserías especializadas y esta es una cita que celebra el campo”. Muy cerca de su puesto, Gonzalo Castro resalta que juega en casa. La Ería de Vallés tiene su sede en Brañes y los clientes se acercaron desde primera hora al puesto para probar sus mieles. “La gente es muy fiel a La Ascensión; siempre hay buen ambiente y lo único que pedimos es que acompañe el tiempo”, deseó mientras caían las primeras gotas de uno de los múltiples chaparrones que hubo a lo largo de la jornada. Una de las últimas cosechas que presentan es la del eucalipto y las colmenas “están un poco paradas” por culpa de la meteorología. “Tenemos muchos osos en el concejo de Oviedo, pero vamos conviviendo con ellos lo mejor que podemos con los cierres eléctricos”.

Tres años lleva Aitor Castro, de Las Peruxinas, cruzando el puente de los Santos para viajar desde Lugo y participar en La Ascensión. “Esta es una cita que funciona bien, Oviedo siempre nos recibe muy bien y estamos a dos horas de casa”. El puesto les permite mostrar las variedades de ricas galletas que a lo largo del año venden por toda España. Por su parte, Natalia Lastra se estrenó este viernes en La Ascensión. La empresa sierense Guañu suma tres años de vida conquistando paladares. “Nosotros cosechamos fabas y berzas y en grandes potas hacemos la fabada y el pote asturiano”. Degustar estas viandas es sumamente fácil. Tan solo hay que poner los botes al baño maría o calentarlos en una olla. “No recomendamos meterlos al microondas porque, a veces, la faba explota”. De postre ofrece tarta de queso con manzana, que también elaboran ellos mismos.

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Por su parte, Patricia Cervera tiene el puesto de su taller de cerámica Tierra y Fuego en el paseo del Bombé. “Esta es la segunda vez que participamos en La Ascensión y lo único que pedimos es que no llueva para que la gente se anime a visitarnos”.