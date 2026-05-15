La Policía Nacional libera a una venezolana obligada a prostituirse en Oviedo que fue captada con falsas promesas laborales

La Policía Nacional ha liberado en Oviedo a una joven venezolana víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a cinco integrantes de una organización criminal transnacional que la había captado en su país bajo falsas promesas laborales para obligarla a prostituirse en España y saldar una deuda de 10.000 euros. La operación, desarrollada entre Asturias, Murcia, Ponferrada, Venezuela y Chile, se salda con los cinco arrestados en prisión provisional y con uno de los principales cabecillas identificado además como reclamado por Interpol por delitos similares cometidos en Chile en 2021.

La investigación, bautizada como "operación Cherry", arrancó el 10 de abril tras el aviso de una ciudadana que alertó sobre la posible retención ilegal de una joven en la capital asturiana. Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias localizaron el piso en el que permanecía encerrada, vigilada mediante cámaras de seguridad y sometida al control directo de una mujer brasileña, primera detenida en la causa.

La víctima había sido trasladada desde Venezuela a España por una red perfectamente estructurada que se aprovechaba de mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Según la investigación, la organización ofrecía falsas oportunidades de empleo para facilitar su salida del país y, una vez en territorio español, les imponía deudas económicas y las forzaba a ejercer la prostitución para saldarlas.

La dimensión internacional de la trama obligó a activar la cooperación policial con la Interpol, el CICPC de Venezuela, las Consejerías de Interior y la Agregaduría de Interior en Chile. Esa coordinación permitió identificar a los responsables de la captación y logística: dos hombres venezolanos considerados cabecillas del grupo y localizados posteriormente en Ponferrada.

La investigación permitió además detectar en Murcia a otras dos mujeres venezolanas encargadas, presuntamente, del traslado, alojamiento y vigilancia de la víctima en España. Ambas fueron arrestadas y enviadas también a prisión por orden judicial.

El pasado 8 de mayo culminó el operativo con la detención en Ponferrada de los dos máximos responsables de la organización. La Policía los considera individuos de alta peligrosidad por sus antecedentes y su manejo de armas de fuego.

Uno de ellos tenía en vigor una notificación internacional de búsqueda de Interpol emitida por Chile por hechos similares ocurridos en 2021. Según las pesquisas, ya había explotado sexualmente a menores venezolanas replicando el mismo modus operandi ahora detectado en España.

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La colaboración internacional fue clave también para proteger a la familia de la víctima en Venezuela, después de que recibieran amenazas de muerte vinculadas a la investigación. La Policía destaca la importancia de la denuncia ciudadana como detonante de una operación que ha permitido desarticular una red criminal con ramificaciones en varios países.