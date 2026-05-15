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La programación de la feria de La Ascensión de Oviedo para este sábado: desde paseos en poni hasta una exhibición de agility

El gran desfile folklórico de la calle Uría marca el ecuador de la feria, que se completa con música y exhibiciones deportivas

La exposición de razas autóctonas en el Bombé.

La exposición de razas autóctonas en el Bombé. / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La feria de La Ascensión llega a su ecuador con el gran desfile folklórico, que partirá a las cinco de la tarde de la calle Uría para seguir por el Oviedo Antiguo y en la plaza de la Catedral volver dirección el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. Contará con la participación de todos los grupos folklóricos y bandas de gaitas de Oviedo. Esta cita se sumará a una programación con mucha música. El kiosco del Bombé acogerá la segunda jornada del festival de la Canción Asturiana con un acto presentado por Alberto Cienfuegos «Michel» y en el que actuarán Isaac Sierra, Mariluz Cristóbal, José Maria García, Lorena Corripio y Absoluta Femenina 2025. Como gaitero estará Vicente Prado «El Pravianu» y el monologuista Ludivino Díaz «Pin de la Cotolla». También actuará, a partir delas doce del mediodía, el Grupo de Baile Tradicional de Fitoria y la Agrupación Folclórica «A media Legua».

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La jornada servirá para inaugurar la programación en el parque de Invierno. A partir de las 17.30 horas habrá una exhibición de agility con perros de diferentes razas. Media hora antes comenzará un laser run organizado por el club Pentatlón Triatlón y también habrá una exhibición de disc golf durante toda la tarde.

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Durante toda la jornada proseguirá la exposición de razas autóctonas del Principado en el paseo del Bombé y en el Campo habrá actividades organizadas por la asociación Mazcaritos d’Uviéu, paseos en poni por asturcón para niños menores de doce años en la avenida de Alemania, juegos tradicionales en el paseo del Angelín y un carrusel de madera en la plaza de la Catedral. Todo mientras continúan la venta en los puestos del Oviedo Antiguo y el Bombé y los talleres de artesanía con encaje de bolillos, cuero, alfarería de Faro y Fieltro entre otros. n

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