El PSOE de Oviedo reclama reformar el reglamento de Honores y Distinciones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, reclamó este viernes una reforma profunda del Reglamento de Honores y Distinciones, una norma vigente desde 2004 que, a juicio del PSOE, ha quedado desfasada y ya no responde a las exigencias de transparencia, participación y valores democráticos que debe garantizar una institución pública. Los socialistas apoyaron las ocho distinciones propuestas por el alcalde, aunque advirtieron de que el sistema actual presenta "carencias evidentes".

"El actual reglamento responde a otra época y necesita una revisión profunda para garantizar que los reconocimientos institucionales de la ciudad estén guiados por criterios claros, objetivos y acordes con los valores democráticos y de convivencia que hoy defiende Oviedo", afirmó el portavoz socialista, que insistió en la necesidad de abrir un proceso político y social para actualizar la norma.

El PSOE puso el foco especialmente en las figuras de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, reservadas por el propio reglamento a personas que hayan destacado de forma extraordinaria por sus méritos o servicios en beneficio de Oviedo y que cuenten con una consideración pública indiscutible. En ese punto, Fernández Llaneza acusó al alcalde de haber obviado esa exigencia en algunas ocasiones durante los últimos años. "El reconocimiento institucional de una ciudad no puede depender únicamente de decisiones políticas coyunturales o personales. Debe sustentarse en consensos amplios y en procedimientos transparentes que refuercen el prestigio de las distinciones municipales", subrayó.

Noticias relacionadas

Pese a sus críticas, el Grupo Municipal Socialista votó a favor de las ocho propuestas planteadas por el alcalde por "respeto institucional" y en consideración a las personas distinguidas. No obstante, Llaneza recalcó que el debate sobre el modelo de honores de Oviedo no puede seguir aplazándose. "Los honores de una ciudad deben servir para unir, para reconocer trayectorias ejemplares y para proyectar una imagen moderna y plural de Oviedo", concluyó.