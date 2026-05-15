La Tenderina pide un parque del este en Oviedo a golpe de viñeta

«¡Nun se fizo na tovía del parque del este!». «¡Pues a manifestarnos todos juntos de nuevo!». Con este diálogo de viñeta de cómic, los vecinos de los barrios del este tratan de llamar la atención a todos los coches que acceden a Oviedo por la Tenderina. Un gran cartel anunciador en el que pueden verse a cinco personajes de diferentes edades y condiciones y un perro delante de las casas abandonadas del Rayo sirve de reclamo estos días de animar la convocatoria de la iniciativa «Aquí un parque» a una gran manifestación, convocada el día 23 a las 12.30 horas para reclamar la construcción de una gran zona verde en esta parte de la ciudad. «Queremos mostrar que estamos cansados de la falta de avances y esperamos reunir a más de mil personas», proclama el portavoz del colectivo Suso Cañas.

La creación de un gran parque junto a La Tenderina, Ventanielles y el Rayo es una vieja demanda que desde hace tres años se ha intensificado. Tras varias movilizaciones, los vecinos consiguieron el compromiso del Ayuntamiento de acometer más de 40 derribos en construcciones abandonadas convertidas en focos de okupación y narcotráfico para, poco a poco, ir convirtiendo las parcelas reducidas a escombros en espacios verdes de esparcimiento.

Avances, aseguran, ha habido, pero muchos menos de los esperados. «En todo este tiempo solo han tirado cuatro edificios y las parcelas las han dejado como escombreras», coinciden en señalar once vecinos que este viernes posaron para LA NUEVA ESPAÑA junto al cartel anunciador.

La viñeta es fruto de la colaboración de vecinos como Ana García y Javier Fernández. «Tratamos de hacer un diseño que retratara la realidad que vivimos en el barrio», explican acerca de la escena en la que puede identificarse perfectamente una casa abandonada con una pintada en la fachada que trae «Derribos ya».

La marcha aspira a convertirse en una gran corriente de gente con pañuelos verdes entonando cánticos reivindicativos en favor de la creación de un espacio similar al que se disfruta en otras partes de la ciudad. «Vemos fotos del parque de Invierno y nos morimos de envidia», apuntan vecinas como Lola del Campo, Pastora Soler o Nieves Gayol, que dicen sentirse discriminadas y ofrecen una idea para reforzar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. «Para conseguir la capitalidad, primero tenemos que tener igualdad en la ciudad», destacan.

Noticias relacionadas

Consideran que ni el equipo de gobierno ni el resto de grupos políticos municipales están haciendo lo suficiente para dignificar el barrio. «Creemos que ninguno ha pasado nunca de la calle Uría para acá, necesitan un baño de realidad en los barrios», indican, reivindicando que su petición es más que viable. «Tenemos prados para dar y tomar, pero hace falta que apuesten por crear un parque y no por hacer construcciones absurdas que luego queden abandonadas», indican.