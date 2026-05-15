Vox reclama al Ayuntamiento actuar contra la explotación sexual en Oviedo

Vox Oviedo exigió este viernes al equipo de gobierno del Ayuntamiento que deje de "mirar hacia otro lado" ante la aparición de una nueva red de trata sexual desarticulada en la ciudad. La formación municipal critica la "pasividad" del Ejecutivo después de que una operación de la Policía Nacional haya permitido liberar a una joven venezolana que era obligada a prostituirse por una organización criminal internacional.

La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, advirtió de que "en nuestra ciudad no se puede normalizar que mafias internacionales utilicen pisos para explotar sexualmente a mujeres vulnerables". Peralta sostiene que esta operación vuelve a poner sobre la mesa una situación que su grupo asegura llevar tiempo denunciando: la proliferación de pisos vinculados a la prostitución y a posibles redes de explotación sexual en Oviedo.

La edil recordó que Vox ya había reclamado meses atrás información sobre inmuebles presuntamente utilizados para actividades relacionadas con la prostitución y con redes de explotación sexual. Según Peralta, la respuesta del PP fue "quitar importancia al problema" y ampararse en que no se trataba de una competencia municipal. "Hoy la realidad vuelve a desmontar ese discurso", afirmó. Desde Vox Oviedo consideran "gravísimo" que la capital asturiana aparezca de forma recurrente vinculada a operaciones policiales contra mafias internacionales.

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Vox Oviedo reclama ahora al Ayuntamiento una mayor implicación institucional, colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y medidas "contundentes" contra las actividades relacionadas con la prostitución ilegal y la trata en el municipio. Peralta vinculó además esta situación con el aumento de los delitos sexuales en Asturias señalado por el TSJA y censuró tanto a la izquierda como al PP por, a su juicio, no afrontar el problema. "Las víctimas merecen protección, pero los vecinos también merecen administraciones que no miren hacia otro lado mientras estas redes criminales se implantan en nuestros barrios", concluyó.