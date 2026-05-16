"El Ángel de Javi" se lleva el aplauso más emocionante de la Cofradía del Tortu: "La gente alucina cómo se comportan Oviedo y Asturias ante esta terrible enfermedad"

“Tenéis una responsabilidad muy grande, dar a conocer este tortu que tanta fame quitó”. El periodista Juan Pablo Carpintero culminó con estas palabras y con un sentido “Viva el tortu de maíz” el segundo capítulo de la cofradía de este producto "tan sencillo como genuino de Asturias", que se celebró este mediodía en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe para distinguir a sus nuevos embajadores: la asociación “El Ángel de Javi”, el restaurante “El molín de Mingo” de Peruyes (Cangas de Onís) y la confitería centenaria Rialto además del periodista castrillonense que conduce el programa de TVE “Aquí la tierra”.

El aplauso más cálido del segundo capítulo de la Cofradía del Tortu de Maíz se lo llevó “El Ángel de Javi”, una asociación que está dando, en palabras de Carpintero, “un ejemplo de lucha a toda España y a todo el mundo” para ayudar a las personas que padecen el síndrome de Nedamss, una enfermedad genética y neurodegenerativa ultra rara”. Un aplauso destinado al pequeño Javi, presente en la sala, y a la labor de su madre, la médica Ana Piera, para lograr un tratamiento experimental para su hijo “y el resto de niños” que padecen esa terrible enfermedad. El segundo capítulo de la Cofradía del Tortu incluyó una cuestación voluntaria para esta asociación. Ana Piera aprovechó la entrega del título de cofrade de honor para hablar de la hoja de ruta de la campaña impulsada por “El Ángel de Javi” a la par que agradeció todos los apoyos. “Gracias a la suma de todos vuestros apoyos creo que vamos a conseguir el tratamiento para esta enfermedad, nos queda mucho, ahora hay que aplicarlo en Javi y en todos los niños y lograr ese beneficio clínico. Creo que se está haciendo historia gracias a todos vosotros. Asturias y en concreto Oviedo es un referente frente a esta enfermedad no solo en España sino a nivel mundial, la gente alucina cómo es estáis comportando todos”, manifestó Ana Piera.

Otro de los nuevos cofrades de honor que recibió la chaquetilla fue Francisco Gayoso en nombre de la centenaria confitería Rialto, que también se ha implicado en la campaña de apoyo a “El Ángel de Javi”, con acciones concretas. Gayoso extendió su agradecimiento, además de a la cofradía del Tortu, al personal “que en algún caso lleva más tiempo que yo en la pastelería” y a las generaciones de clientes que “además de venir a dejarse el dinero en nuestro establecimiento son nuestros mejores embajadores cuando llevan las moscovitas en su maleta por el mundo, es algo impagable en términos de marca y de marketing”. Dulce Martínez, la dueña del Molín de Mingo, dio “un millón de gracias por este reconocimiento” y reveló que “el tortu de maíz forma parte del ADN de mi familia”. Con todos ellos hizo las veces de anfitrión el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, quien agradeció el empeño de la cofradía del Tortu en la promoción y escaparate de nuestras tradiciones. “Hablar del tortu es hablar del mundo rural del trabajo de tantas generaciones y también de una gastronomía que hoy es uno de los grandes motores de promoción turística y económica de nuestra tierra”, destacó García Quintana, que transmitió un mensaje de agradecimiento del alcalde, Alfredo Canteli.

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El segundo capítulo de la Cofradía del Tortu, conducido por la presentadora Cecilia Iglesias, dio la bienvenida a cuatro nuevos cofrades, que recibieron su chaquetilla de manos de Maximino Rodríguez, su cofrade mayor, Laura Antón, Iván Campo, Luis Miguel Fernández y Lucía Rodríguez, que luego formaron parte del desfile que bajó hasta Gascona. Una marcha en el que participaron también integrantes de otras cofradías como la del Desarme; Doña Gontrodo; los siceratores de Nava; la cofradía del Vino de Cangas del Narcea; la cofradía del Sabadiego de Noreña; la cofradía del Arroz con leche de Cabranes; la cofradía de los Quesos y la del Gamoneu; la cofradía de les Fabes de Villaviciosa; la cofradía de los Nabos de Morcín y la cofradía cántabra de Liébana (Potes), entre otras.