Las cámaras instaladas por Oviedo captan ya tres osos en apenas unos meses de seguimiento

Las cámaras de fototrampeo instaladas por el Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ya han captado a tres ejemplares de oso pardo desde el inicio del proyecto de seguimiento de fauna salvaje presentado el pasado mes de febrero. Las primeras imágenes confirman con datos el incremento de la presencia de plantígrados en el concejo, especialmente en áreas rurales del valle del Trubia y zonas forestales próximas al Aramo.

Aunque la presencia de osos en Oviedo no es una novedad para los expertos, el registro de tres ejemplares en pocos meses refuerza la tesis de un aumento de su actividad en entornos cada vez más próximos a la capital. Desde FAPAS recuerdan que llevan más de dos décadas detectando ejemplares mediante cámaras en el entorno rural ovetense, aunque advierten de un cambio en los patrones de movimiento de la especie.

Hace años, explican, los osos descendían ocasionalmente a los fondos de valle atraídos por las primeras cerezas maduras. Ahora, el principal reclamo parece ser otro: las colmenas. El auge de la actividad apícola en zonas boscosas periurbanas, unido a la recuperación forestal del concejo, ha convertido áreas cercanas a la ciudad en enclaves idóneos tanto para las abejas como para los osos.

“El incremento del bosque y de las colmenas favorece que ambas especies se encuentren”, señalan desde la entidad conservacionista. Las abejas aprovechan la riqueza botánica de los bosques de hoja caduca para producir mieles de alta calidad, mientras que los plantígrados encuentran en los colmenares una fuente de alimento fácil.

La situación ha generado ya algunos conflictos con apicultores de la zona. Según FAPAS, varios colmenares instalados en montes próximos a Oviedo carecían de cierres de protección al no contemplarse hasta hace poco la posibilidad real de ataques en zonas tan cercanas al núcleo urbano. La organización está interviniendo para instalar sistemas de cierre y evitar daños.

El seguimiento impulsado por el área de Medio Rural, dirigida por Daniel Tarrio, nació precisamente con el objetivo de conocer con mayor precisión cuántos osos y lobos frecuentan el concejo y disponer de información “real y actualizada” sobre sus movimientos. El proyecto contempla una red de alrededor de diez cámaras distribuidas en puntos estratégicos definidos tras el análisis de huellas, excrementos, rascaduras y rutas habituales de paso.

Durante la presentación de la iniciativa, el director de FAPAS, Roberto Hartasánchez, ya había advertido de que Oviedo cuenta con una biodiversidad excepcional. “En este concejo están prácticamente todas las especies de Asturias salvo el urogallo”, defendió entonces, recordando además la existencia de una osa reproductora en Santo Adriano, cuyas crías cruzan periódicamente hacia territorio ovetense.

La confirmación de tres ejemplares mediante fototrampeo en tan corto espacio de tiempo da ahora un respaldo visual y científico a una realidad que hasta hace poco muchos vecinos consideraban improbable: que el oso ya se mueve con relativa normalidad a pocos kilómetros de una ciudad de más de 220.000 habitantes.

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El reto, coinciden Ayuntamiento y conservacionistas, pasa ahora por compatibilizar la conservación de la especie con actividades económicas emergentes como la apicultura de montaña y con la seguridad de ganaderos y vecinos de la zona rural.