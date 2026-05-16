Conciertos en el Auditorio, danza, zarzuela y tertulias en el Campoamor: conoce la agenda cultural de Oviedo
Todos los planes que puedes hacer en la ciudad en la segunda quincena de mayo
L. L.
Oviedo avanza con paso firme en su compromiso con la cultura. Con este objetivo, la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo redobla esfuerzos para ofrecer a los vecinos una completa y variada oferta cultural para todos los públicos y en todo el concejo. En esta agenda quincenal se publicarán los diferentes actos que impulsa la fundación, con el fin de que los interesados puedan asistir y disfrutar de propuestas como teatro, cine, música o talleres infantiles. Toda la información en oviedo.es
Miércoles 20 mayo: Ana Lena Rivera en las Tertulias del Campoamor
Las Tertulias del Campoamor contarán a las 20.00 horas con Ana Lena Rivera, escritora que inició su trayectoria literaria con "Lo que callan los muertos", obra galardonada con el Premio Torrente Ballester. Posteriormente publicó "Las herederas de la Singer", "La niña del sombrero azul" y "La casa de huéspedes".
Jueves 21 mayo: ciclo "Conciertos del Auditorio"
El Auditorio acogerá el ciclo de conciertos y jornadas de piano el jueves 21 a las 19.30 horas. La mezzosoprano Emily D’Angelo será el plato fuerte junto Oviedo Filarmonía.
Sábado 23 mayo: festival de Danza en el Campoamor
El sábado 23, a las 19.00 horas, la danza vuelve al Teatro Campoamor. Esta vez será la compañía Momentun City Ballet, dirigida por Christopher Marney, la que se suba a las tablas.
Jueves 28 mayo: ciclo "Conciertos del Auditorio"
Ingela Brimberg, Hanno Müller-Brachmann y Orquesta del Festival de Budapest llegan al Auditorio Príncipe Felipe el jueves 28 a las 19.30 horas para interpretar obras de Schumann y Wagner. .
Viernes 29 de mayo: festival de danza
El viernes 29 de mayo, a las 19.30 horas, el Campoamor acogerá "Prometeo", una obra musical que se consolida de la mano del ballet de la ópera Grand Avignon.
30 de mayo: cultura off - Zarzuela en el concejo
El 30 de mayo a las 19.30 horas, el Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo y Academia Coral Sequentia ofrecerán un recital en el Teatro Casino de Trubia, con entrada libre hasta completar aforo.
31 de mayo: ciclo "Conciertos del Auditorio"
El 31 de mayo, la programación cultural cierra el mes con el ciclo de conciertos y jornadas de piano en el Auditorio Príncipe Felipe a las 19.00 horas. La orquesta La Cetra Barockorchester Basel, será la encargada de interpretar una ópera en versión concierto.
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