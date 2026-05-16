La conductora de TUA más viral: Matt Santana conquista a los viajeros enseñando su día a día en vídeo

A Manuela Santana siempre la animaban a grabarse vídeos. Sus amigos estaban seguros de que su espontaneidad conquistaría a miles de usuarios en redes sociales. Y no les faltaba razón. Matt, como le llaman y la conocen en redes sociales, se abrió en noviembre una cuenta de Tik Tok. El mensaje era alto y claro: «Abrochen su cinturón que vamos a despegar». De fondo, suena una canción que repite una y otra vez las palabras «are you ready?». En español, «¿estáis listos?». Mientras, esta vecina de La Corredoria aparece en el asiento del conductor de un autobús de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA) y después se coloca sus inseparables gafas de sol. Cuenta que estas lentes y sus tatuajes estilo mandala son su seña de identidad y han conquistado a sus espectadores. La grabación se hizo viral. Hoy en día suma 65.700 visualizaciones. «Fue un boom», cuenta desde una cafetería enfrente de la nave que tiene la empresa en el polígono del Espíritu Santo. Además, añade que el éxito no fue casual. Esa misma jornada subió otra grabación con el mensaje «les mostraré cómo es un día conduciendo un superautobús», que han visto ya 245.100 espectadores, y casi 157.000 personas han visto los estiramientos que hace en las barras de los autocares después de una frenética jornada de trabajo. Son muchas horas sentada.

Cuenta Matt que a ella siempre le gustó conducir. Empezó poniéndose al frente de una moto para recorrer su La Felguera natal y, recién cumplida la mayoría de edad, se apuntó a la autoescuela para preparar el carné de conducir. «Saqué el práctico a la cuarta». No tuvo suerte y en dos ocasiones tuvo al mismo examinador. Conseguido el reto, un día fue a casa y le dijo a su madre que quería sacar la especialidad de autobús. «Me dijo cómo iba a mover yo a sesenta personas». El enfado poco le duró. «Dos días después me apuntó a la autoescuela». Todo fue sobre ruedas. Sacó al mismo tiempo, y a la primera, los permisos para autocares y camiones. «El teórico de uno fue una semana y a los ocho días el siguiente».

Tenía 24 años. Las limitaciones de la ley implicaban que solo podían recorrer 50 kilómetros mientras era conductora novel. Esto limitaba sus primeros puestos de trabajo a líneas urbanas y a interurbanas, como viajes de Oviedo y Gijón. Nada de las alas ni ir fuera de Asturias. Alsa es la única empresa para la que ha trabajado a lo largo de su carrera profesional y, en concreto, con TUA. Su primera línea fue la antigua 9. La que desde hace doce años es el recorrido B, aunque sin pasar por Montecerrao. «Los caminos de Fitoria eran muy estrechos y sin arreglar. Acabé llamando a la empresa para decir que no entraba el autobús por la zona». De aquella, había muy pocas mujeres conductoras de autobuses. «Éramos veinte mujeres; ahora somos sesenta de una empresa que tiene 250 trabajadores».

Pronto comenzó a conducir los autobuses articulados. «Mi madre decía que cómo iba a llevar a 60 personas y ahora llevo a 120». A pesar de su experiencia, continúa cambiando cada poco de ruta. Su experiencia en la empresa le permite tener ya una línea fija, pero dice que le «cansa». «Quiero rotar y conduzco todo tipo de autobuses». Ahora, su jornada es parte de sus vídeos. En algunas ocasiones se graba sola. La funda de su móvil tiene una chupona que le permite pegarlo en cualquier lado. «Grabo en las cabeceras y en los tiempos que estoy de descanso. Al principio, me daba un poco de reparo pero ahora ya no». Después, viene el proceso de edición. Al principio lo hacía ella sola, ahora tiene ayuda para poder compatibilizar el volumen de vídeos con su trabajo. «Publico todos los lunes, miércoles y viernes. Siempre estoy seria cuando estoy en el autobús y los viajeros ya me conocen». Muchos jóvenes le piden fotos para sus redes sociales y también pasajeros más mayores. «Me preguntan si soy la de Tik Tok y también hago directos. En los primeros eran cinco personas y ahora de media tengo a medio centenar».

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Ya le han ofrecido hacer colaboraciones con marcas, pero su respuesta siempre ha sido la misma. Se niega. Ella no quiere perder esa esencia que ha conquistado a casi 83.000 seguidores. También acaba de abrir una cuenta en Instagram.