Espectacular rescate en Oviedo: los bomberos salvan con una grúa a un motorista que se despeñó cuatro metros
El conductor, que perdió el control de vehículo y se escurrió por debajo del quitamiedos en Mazaneda, fue hallado en shock con una lesión en una pierna y un fuerte golpe en el abdomen
Espectacular dispositivo en la zona rural. Un motorista de 42 años tuvo que ser rescatado herido de consideración este sábado por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo tras sufrir una salida de vía en la carretera que une San Esteban de Las Cruces con Manzaneda. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 7, en una curva cerrada, cuando el conductor perdió el control de la moto y acabó precipitándose por una ladera de unos cuatro metros.
Según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, el vehículo golpeó contra el pretil de la bionda antes de que el hombre pasara por debajo del quitamiedos y cayese a una zona de complicado acceso. Apenas quedaron rastros visibles en la calzada, por lo que la rápida actuación de un peatón resultó decisiva. Una persona que caminaba por la zona observó lo ocurrido y dio la voz de alarma. «Si no llega a verlo, igual no lo encuentra nadie», apuntaban fuentes próximas a la intervención.
El aviso fue trasladado por el 112 a los bomberos sobre las 13.45 horas. Cuando la dotación llegó al lugar, el resto de servicios de emergencia todavía no se encontraba allí. El herido permanecía consciente, aunque en estado de shock. Una enfermera colaboró en las primeras atenciones y ayudó a sedarlo antes de proceder a la inmovilización.
Los bomberos detectaron una lesión en una pierna y un fuerte traumatismo abdominal. Tras estabilizarlo, lo colocaron en una camilla nido y utilizaron una autoescalera con sistema de grúa para extraerlo desde el terraplén.
Hasta la zona se desplazó la Guardia Civil y una UVI móvil. En el operativo participaron un furgón de salvamento, un jefe de dotación y media docena de bomberos. La intervención concluyó a las tres de la tarde. La moto quedó retirada de la cuneta a la espera de ser examinada, mientras agentes regulaban el tráfico en ese tramo durante el rescate. sin que se registraran nuevas incidencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades
- Muere a los 83 años María Elena Fernández Fernández-Vega, condesa de Latores y heredera del legado de Sabino Fernández Campo