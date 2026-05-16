Espectacular rescate en Oviedo: los bomberos salvan con una grúa a un motorista que se despeñó cuatro metros

Espectacular dispositivo en la zona rural. Un motorista de 42 años tuvo que ser rescatado herido de consideración este sábado por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo tras sufrir una salida de vía en la carretera que une San Esteban de Las Cruces con Manzaneda. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 7, en una curva cerrada, cuando el conductor perdió el control de la moto y acabó precipitándose por una ladera de unos cuatro metros.

Según fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, el vehículo golpeó contra el pretil de la bionda antes de que el hombre pasara por debajo del quitamiedos y cayese a una zona de complicado acceso. Apenas quedaron rastros visibles en la calzada, por lo que la rápida actuación de un peatón resultó decisiva. Una persona que caminaba por la zona observó lo ocurrido y dio la voz de alarma. «Si no llega a verlo, igual no lo encuentra nadie», apuntaban fuentes próximas a la intervención.

El aviso fue trasladado por el 112 a los bomberos sobre las 13.45 horas. Cuando la dotación llegó al lugar, el resto de servicios de emergencia todavía no se encontraba allí. El herido permanecía consciente, aunque en estado de shock. Una enfermera colaboró en las primeras atenciones y ayudó a sedarlo antes de proceder a la inmovilización.

Los bomberos detectaron una lesión en una pierna y un fuerte traumatismo abdominal. Tras estabilizarlo, lo colocaron en una camilla nido y utilizaron una autoescalera con sistema de grúa para extraerlo desde el terraplén.

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Hasta la zona se desplazó la Guardia Civil y una UVI móvil. En el operativo participaron un furgón de salvamento, un jefe de dotación y media docena de bomberos. La intervención concluyó a las tres de la tarde. La moto quedó retirada de la cuneta a la espera de ser examinada, mientras agentes regulaban el tráfico en ese tramo durante el rescate. sin que se registraran nuevas incidencias.