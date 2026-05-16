La Feria del Automóvil de La Vega, en Oviedo, supera las 3.000 visitas en un solo día
«Estamos muy satisfechos porque se cerraron muchísimas ventas de coches» destaca Isabel Barja secretaria general del colectivo organizador de la cita
La antigua fábrica de armas de La Vega vivió este sábado su particular jornada fantástica del vehículo. La quinta edición de la Feria del Automóvil organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias), junto a la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento, y con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y el Ministerio de Defensa, cerró el sábado con más de 3.000 visitantes en un solo día y un gran éxito de ventas.
El evento, en el que se exponen más de 300 coches de unas 35 marcas, se benefició del buen tiempo y el tirón de la feria de la Ascensión para disparar su actividad. «Estamos muy satisfechos porque se cerraron muchas operaciones», dijo Isabel Barja, secretaria general de ASPA, quien también prevé una gran afluencia para este domingo, última jornada de la feria, en la que el recinto estará abierto al público de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- La suerte vuelve a sonreír a Oviedo: un vendedor que instala su punto de venta en la calle Uría y el centro comercial de Salesas reparte 175.000 euros
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades
- Muere a los 83 años María Elena Fernández Fernández-Vega, condesa de Latores y heredera del legado de Sabino Fernández Campo