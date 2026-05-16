La Feria del Automóvil de La Vega, en Oviedo, supera las 3.000 visitas en un solo día

La antigua fábrica de armas de La Vega vivió este sábado su particular jornada fantástica del vehículo. La quinta edición de la Feria del Automóvil organizada por ASPA (Asociación del Automóvil del Principado de Asturias), junto a la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento, y con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y el Ministerio de Defensa, cerró el sábado con más de 3.000 visitantes en un solo día y un gran éxito de ventas.

El evento, en el que se exponen más de 300 coches de unas 35 marcas, se benefició del buen tiempo y el tirón de la feria de la Ascensión para disparar su actividad. «Estamos muy satisfechos porque se cerraron muchas operaciones», dijo Isabel Barja, secretaria general de ASPA, quien también prevé una gran afluencia para este domingo, última jornada de la feria, en la que el recinto estará abierto al público de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.