Los híbridos dominan las ventas en la Feria del Automóvil de La Vega en oviedo

Los coches híbridos reinan en el mercado, el interés por los eléctricos va en aumento y las nuevas marcas asiáticas llegan con mucha fuerza. Son las conclusiones de los vendedores de la Feria del Automóvil Ciudad de Oviedo después de las dos primeras jornadas en La Vega, donde más de 300 vehículos nuevos y seminuevos de 35 fabricantes expuestos como escaparate de las principales novedades del sector. La cita, que reunió en su primera jornada a unos 2.000 visitantes, confía en que la afluencia vaya en aumento de cara al fin de semana, los días tradicionalmente más fuertes para los concesionarios. "El tiempo no nos favorece, pero estamos contentos con el arranque", señala Isabel Barja, secretaria general de ASPA.

Los vendedores charlan en el interior de la nave.

Entre los expositores conviven grandes concesionarios, como Grupo Blendio, que ha acudido a la feria con una apuesta amplia de ocho marcas, y otros como Veldemotor, que centra su presencia en una sola firma, en este caso Honda. Con estrategias distintas, todos coinciden en el diagnóstico: los híbridos son los grandes dominadores del mercado actual, aunque el interés por los modelos eléctricos continúa creciendo entre los visitantes. "Realmente hay clientes para todo, los hay muy decididos y otros que son un mar de dudas. Noto que la gente sigue queriendo gasolina con una pequeña hibridación, lo eléctrico todavía genera incertidumbre", explica Víctor Blanco, del Grupo Blendio.

"Más del 50% de los clientes dudan de los eléctricos, pero muestran interés por conocer más sobre ellos", apunta Alberto Martínez, de Asturpersa. La autonomía real, los tiempos de carga, el precio de adquisición o la disponibilidad de puntos para enchufar el vehículo siguen siendo algunas de las principales cuestiones que frenan a parte del público. También pesa la incertidumbre sobre cómo se comportará el coche en viajes largos o si la infraestructura será suficiente para un uso cotidiano fuera de las grandes ciudades. Entre los visitantes, esa prudencia sigue presente. "Prefiero que haya combustible, me da más seguridad", resume Mateo Braña, visitante de la feria.

Nuevos competidores

La feria reúne a más de 35 marcas, entre ellas algunas de las más reconocidas por el público, como Seat, Renault o Hyundai, pero también firmas asiáticas que están irrumpiendo con fuerza en el mercado español. Es el caso de DFSK o Leapmotor, que despiertan cada vez más curiosidad entre los visitantes por su combinación de precios competitivos, buenas prestaciones y diseños llamativos. "Los nuevos coches chinos están llamando mucho la atención por su precio", asegura Barja.

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La Vega seguirá este sábado y domingo (en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas) plagada de coches y con los concesionarios preparados para las jornadas más intensas de la feria. Tras un arranque marcado por el interés del público y por las primeras consultas comerciales, la organización confía en que el fin de semana impulse definitivamente la actividad y se traduzca en un buen volumen de operaciones. Los expositores esperan que la mayor afluencia de visitantes llegue acompañada también de ventas.