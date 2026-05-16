El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero

El joven de 25 años que durante la madrugada del viernes protagonizó un altercado con vigilantes de seguridad en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es la misma persona que horas después resultó herida de gravedad tras ser arrollada por un tren en Pola de Siero.

Según ha podido saber este periódico, ambos sucesos corresponden al mismo hombre, que vivió una jornada marcada por dos graves incidentes ocurridos con apenas unas horas de diferencia y en dos puntos distintos del área central asturiana. El primero de los episodios tuvo lugar sobre las 3.46 horas en el entorno del HUCA. El joven se encontraba en Urgencias y, de acuerdo con fuentes sanitarias, mantuvo una actitud conflictiva tanto con personal del centro como con miembros de seguridad privada. Tras abandonar el edificio para fumar en el exterior, fue requerido por los vigilantes para respetar la distancia establecida en la zona de acceso.

La situación acabó derivando en un forcejeo. Según la versión trasladada desde el ámbito sanitario, el hombre trató de agredir a los vigilantes y estos procedieron a reducirlo. Minutos después fue localizada una patrulla de la Policía Local en la calle Colegio Virgen Milagrosa, junto al complejo hospitalario.

Los agentes encontraron al joven con sangre en nariz y boca, además de diversos golpes visibles. En el lugar recabaron testimonios de varias personas que habían presenciado parte de la escena. El caso quedó posteriormente en manos de la Policía Nacional, encargada de esclarecer lo ocurrido y de investigar la actuación desarrollada durante la intervención.

A raíz de estos hechos, la Consejería de Salud solicitó un informe a la empresa de seguridad para conocer con detalle cómo se produjo el incidente y valorar si procede adoptar algún tipo de medida.

Horas después, ya por la tarde, el mismo joven volvió a verse implicado en un segundo suceso de extrema gravedad. En torno a las cuatro de la tarde fue alcanzado por un tren en las inmediaciones del paso a nivel de El Bayu, en Pola de Siero, cerca de la nave del Club Kayak.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre caminaba por la vía en el momento del impacto. El accidente obligó a movilizar a efectivos sanitarios, agentes de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y personal ferroviario. Tras ser estabilizado en el lugar durante varios minutos, fue evacuado de nuevo al HUCA, donde ingresó en estado muy grave.

El arrollamiento provocó además importantes alteraciones en el tráfico ferroviario de la línea, que permaneció interrumpido durante cerca de una hora, así como retenciones en los accesos de la zona debido al cierre prolongado del paso a nivel.

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La investigación continúa abierta para reconstruir de forma completa el recorrido del joven durante toda la jornada y determinar las circunstancias exactas de ambos episodios.