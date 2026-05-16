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El PSOE de Oviedo exige garantizar el desayuno escolar en el colegio de Tudela Veguín

Los socialistas reclaman al Ayuntamiento una solución urgente para evitar la supresión de un servicio clave para la conciliación familiar en el próximo curso

Natalia Sánchez Santa Bárbara.

Natalia Sánchez Santa Bárbara. / FERNANDO RODRIGUEZ

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El PSOE de Oviedo reclamó este sábado al equipo de gobierno municipal del PP que adopte medidas inmediatas para asegurar la continuidad del servicio de desayuno escolar en el Colegio Público de Tudela Veguín, después de que las familias hayan sido informadas de la posible supresión de esta prestación para el próximo curso.

La razón, según explican desde el PSOE, es que el centro no alcanzaría la ratio mínima fijada en el contrato municipal de comedores escolares, una circunstancia que pondría en riesgo un recurso que consideran “esencial” para muchas familias del entorno.

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárara llevará esta situación a la próxima Comisión de Educación a través de una pregunta para conocer qué actuaciones ha realizado o prevé realizar el Ayuntamiento para evitar la pérdida del servicio.

“La conciliación no puede depender de una cifra rígida fijada en un contrato. El Ayuntamiento tiene margen para actuar y debe hacerlo porque estamos hablando de un servicio básico para muchas familias”, sostiene Sánchez Santa Bárara.

Desde el PSOE recuerdan que el colegio de Tudela Veguín es uno de los centros rurales con menor alumnado del municipio, una realidad marcada por la evolución demográfica de la zona y que dificulta cumplir con los umbrales establecidos en el contrato actual. A su juicio, esta singularidad debería llevar al Consistorio a aplicar criterios adaptados a la realidad de los colegios rurales.

“No se puede tratar igual a un gran colegio urbano que a un centro rural como Tudela Veguín. Aplicar las mismas ratios a realidades completamente distintas acaba generando desigualdad”, afirma la edil socialista.

Los socialistas consideran además contradictorio que el propio contrato municipal reconozca la función social y de conciliación de los servicios de comedor y desayuno escolar y, al mismo tiempo, establezca condiciones que dificultan su mantenimiento en centros con menor matrícula.

Asimismo, recuerdan que la concejala de Educación ha reconocido públicamente la necesidad de revisar esta cláusula en los nuevos pliegos actualmente en elaboración, algo que, según el PSOE, evidencia las limitaciones del modelo vigente.

“Si el propio Ayuntamiento admite que las ratios actuales son un problema, no tiene sentido esperar a una futura licitación mientras las familias pierden el servicio. Hay que buscar una solución inmediata”, insiste Sánchez Santa Bárara.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama que el Ayuntamiento abra una negociación con la empresa concesionaria y estudie todas las vías legales y contractuales posibles para garantizar la continuidad del desayuno escolar durante el próximo curso.

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“Estamos defendiendo la igualdad de oportunidades entre el alumnado del municipio. Los niños y niñas de Tudela Veguín no pueden tener menos derechos por vivir en un entorno rural”, concluye la concejala.

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