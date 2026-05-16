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Susto en Oviedo en pleno desfile de La Ascensión tras la caída de un árbol: "Por suerte no había nadie sentado en el banco"
El suceso ocurrió junto a La Jirafa
Cae un gran árbol junto a La Jirafa. Pasadas las cinco de la tarde. "Se cayó de repente, pero por suerte no había nadie sentado en el banco", relata una comerciante testigo de los hechos.
Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local que señalaron y acordonaron la zona entre una multitud de curiosos. No hubo que lamentar heridos, pero el suceso generó preocupación. "No es normal que caigan tantos árboles, en el Campo San Francisco ya van unos cuantos", explica la vecina del centro, Francisca López.
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