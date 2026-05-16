Vecinos de varios barrios de Oviedo critican al Principado por descartar la Ronda Norte sin alternativas: «Urgen soluciones»

La Ronda Norte murió en los despachos del Principado, pero en los barrios más septentrionales de Oviedo el debate sigue vivo. Vecinos de La Florida, Las Campas y San Claudio, las zonas «más encajonadas» por falta de accesos directos a las autovías que rodean la capital, reaccionaron ayer al anuncio del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que descartó de forma definitiva la circunvalación defendida por el alcalde Alfredo Canteli, un proyecto concebido para enlazar mediante un túnel Fitoria con La Lloral y aliviar la presión del tráfico hacia la AS-II y la Ronda Exterior. Mientras unos lamentan la renuncia a una infraestructura que consideran «estratégica y solución a 50 años vista», otros creen que el futuro pasa por soluciones menos invasivas, más rápidas y con menor impacto ambiental, como la salida de La Pixarra. Todos echan en falta que el Principado no ofrezca alternativas. «Urgen soluciones», coinciden.

La noticia cayó con resignación entre quienes conviven cada mañana con largas colas para abandonar sus barrios. En La Florida, la idea de la Ronda Norte sigue despertando simpatías. Pablo Moreno, alcalde de barrio, considera que el proyecto era una oportunidad para «agilizar mucho el tráfico» y evitar desplazamientos innecesarios por el centro.

Moreno cree que el barrio arrastra un problema estructural. «No nos queda otra que atravesar Oviedo», resume, aludiendo a recorridos diarios que alargan tiempos «y aumentan la contaminación». Pone como ejemplo los quince minutos que puede tardarse en ir hasta la plaza de la Cruz Roja, una polución que, a su juicio, quedaría reducida con una conexión directa hacia la AS-II. «Un aliviadero lo necesitamos», dice, considerando que la idea de Alejandro Calvo para mejorar el tráfico en la ronda exterior a ellos no les beneficia «en nada».

Sin embargo, no existe unanimidad en el barrio. Jesús Alonso, presidente de la asociación vecinal, aclara que la entidad no mantiene una postura cerrada. Sí detecta, eso sí, un «consenso claro sobre la saturación de las salidas del barrio y la necesidad de reforzar el transporte público», cuyas líneas considera saturadas. «La gente acaba tirando del coche y colapsando las salidas», explica sobre un modelo urbano que, a su juicio, obliga a repensar cómo crece Oviedo. Considera evidente que harán falta soluciones, aunque duda de que un proyecto de elevado coste e impacto territorial sea la respuesta más adecuada.

En San Claudio el descarte de la Ronda Norte ha sentado mal. Luis Miguel Fernández, alcalde de barrio, cree que rechazarla definitivamente sin una alternativa clara supone «cerrar el pueblo por completo». Considera que la infraestructura «abriría la puerta a la llegada de más industria y comercio»..

Fernández desconfía de la propuesta de una vía rápida por La Pixarra. A su entender, sería un remedio provisional que en pocos años volvería a quedarse pequeño por el crecimiento residencial de la zona. «No se pueden hacer cosas a medias», resume, reclamando actuaciones con horizonte de décadas y no simples parches coyunturales.

En Las Campas, el sentir vecinal se inclina hacia La Pixarra. Jorge Ugarte, presidente de la asociación vecinal y vicepresidente del distrito 2, señala que el acceso figura ya como la principal propuesta de la junta de distrito para 2027. «Es la opción más viable y rápida», defiende, cansado de «años de debates sin avances tangibles». Ugarte evita entrar en la batalla política entre partidarios y detractores de la Ronda Norte, pero sí considera que la macroinfraestructura acabaría convirtiéndose en una obra «faraónica», con décadas de molestias y afecciones sobre zonas verdes.

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Por su parte, Gemma Argüelles, alcaldesa de barrio de Las Campas, percibe una mayoría favorable a esa salida alternativa. Explica que «muchos vecinos prefieren una actuación más inmediata», aunque personalmente cree que «la Ronda Norte sería mejor». La contradicción resume el sentir de muchos barrios: necesidad urgente de soluciones, pero dudas sobre cuál debe ser la escala. n