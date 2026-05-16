Los vigilantes del HUCA reducen a un hombre que intentó agredirles

Causó revuelo en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y no hizo caso ni a las indicaciones de los sanitarios ni del personal de seguridad. Salió a la calle y se puso a fumar. Los vigilantes le pidieron que se alejase respetando la distancia marcada por la ley y su actitud fue desafiante. Llegado un momento dado, intentó agredirlos y los agentes se vieron obligados a reducirlo. Esto fue lo que ocurrió a las 3.46 horas en las inmediaciones del centro sanitario, tal y como informan fuentes sanitarias.

Los hechos obligaron a la intervención de la Policía Local. Los dos agentes desplazados en una patrulla se encontraron al joven de 25 años sangrando por la nariz, boca y presenta golpes. Permanecía en la calle Colegio Virgen Milagrosa, ubicada al lado del HUCA. De forma inmediata, se entrevistaron con los testigos. Una mujer indicó que había visto a una persona con el pijama del hospital puesto y estaba intentando sacar algo de una máquina. A los pocos minutos se encontró con tres vigilantes sobre el paciente. Dos de ellas, detalló, estaban encima y el otro, agrediéndole.

Otra mujer también vio los hechos. Especificó que el joven estaba fumando y que la agresión comenzó sin mediar palabra. «El chico ni siquiera se defendía». Intentó salir a ayudarlo, pero no pudo. Acto seguido, los agentes se entrevistaron con los vigilantes de seguridad. Fuentes cercanas a lo ocurrido detallan que el hombre era un viejo conocido de los sanitarios tras haber protagonizado varios incidentes. Ahora, los hechos ocurridos están siendo investigados por la Policía Nacional. El hombre se personó en comisaría para presentar la correspondiente denuncia.

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Mientras tanto, la consejería de Salud, dirigida por Conchita Saavedra, solicitará un informe a la empresa de seguridad para que detalle cómo ocurrieron los hechos y tomarán las respectivas medidas si es necesario, tal y como señalaron fuentes de esta cartera del Principado.