Alfredo Canteli, Alcalde de Oviedo: «Mantendré a los 14 concejales en las listas; tengo un magnífico equipo»

«Hoy todavía no he parado ni un minuto». Alfredo Canteli recibe así a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho de Alcaldía. El próximo día 26 hará siete años de las elecciones municipales en las que encabezó por primera vez las listas del PP y que le permitieron hacerse con el bastón de mando municipal tras un pacto con Ciudadanos. En 2023 revalidó la victoria de los populares, esta vez con mayoría absoluta. Aunque el 12 de agosto, día en el que toda Asturias mirará al cielo para presenciar un eclipse histórico, cumplirá 80 años, afirma mantenerse en forma gracias al ritmo de una intensa agenda de trabajo. «Cuando entro en el Ayuntamiento ya tengo a tres o cuatro concejales de mi equipo a la cola para despachar temas. A veces no me dejan ni leer las esquelas, que es uno de mis vicios, y hasta que no llego a casa no me entero si falleció algún conocido», comenta el regidor, que ya mira a 2027 con dos claros objetivos: que Oviedo «siga creciendo» y lograr un tercer mandato en las urnas.

—¿Han pasado rápido estos siete años?

Cuando vives tan intensamente como vivo yo, el tiempo corre. Me parece imposible que haya pasado tanto. Fueron años muy intensos, pero creo que con un saldo muy positivo que me ha hecho sentir feliz.

¿Cuál es su mejor recuerdo desde la llegada a la política?

Hay uno muy reciente. Cuando se sacaron los sobres del corte para la Capital Europea de la Cultura y salió Oviedo. Me quedará para toda la vida, como la inauguración de la reforma del Palacio y otras cosas pequeñas en los barrios que para mí son muy grandes.

¿Y el peor?

Bueno, yo creo que la llegada. Hasta que te das cuenta de que llegas a una vida diferente. La política es complicada. Creí que había gente más o menos normal. Me costó adaptarme a un cierto tipo de personas donde todo o casi todo valía, pero me adapté pronto y me siento cómodo como alcalde. A la oposición no podré cambiarla nunca, pero es la parte más negativa desde la Alcaldía.

¿En qué se diferencia el Canteli de 2019 del actual?

En que está un poco más hecho. Venía de la empresa privada. La política podía haber existido en mi vida en 1987, pero no quise. Sí lo hice en 2019 en un acto de responsabilidad. Me llamaron de Génova y cuando me enteré de todo el entramado que había en Oviedo para que fuera candidato era difícil decir que no. ¿Me arrepentí? Nunca. Ser alcalde de Oviedo, aunque soy de Teverga, es una enorme satisfacción y oportunidad. Estoy devolviendo a Oviedo lo mucho que me dio y espero que la gente lo valore.

Se postula para un tercer mandato, ¿hasta cuándo se ve de alcalde?

De momento, hasta mayo del año que viene. Mi intención es seguir gobernando y Dios dirá hasta cuándo.

«La Ronda Norte no será prioritaria para Calvo, pero sí lo es para los ovetenses»

¿Es optimista de cara a revalidar la mayoría absoluta?

Estoy seguro de que sí, si los ovetenses valoran el trabajo que hicimos en Oviedo. Los resultados son medibles: la vitalidad de Oviedo, bajada del paro, subida de población… en definitiva, un Oviedo vivo.

¿Habrá muchos cambios en la lista electoral del próximo año?

No. Digo desde ahora que, en principio, los 14 concejales que están estarán al cien por cien y tengo que meter a alguna mujer más para alternar entre los puestos. Esto quiere decir que tengo un magnífico equipo.

¿Estaría dispuesto a pactar con Vox si fuera necesario? ¿Y con IU?

Yo no pienso en eso, solo pienso en mayoría absoluta.

¿Y con IU?

Repito, yo no pienso en eso.

¿Por qué hay mejor sintonía con IU que con el PSOE?

Esa sintonía con IU da frutos. Por ejemplo, las 300 viviendas que se harán entre La Florida y Las Campas. Que se lo hagan mirar ellos. IU nos apoyó sin que lo necesitáramos. Los acuerdos recogen lo que haríamos nosotros. Prefiero llevarme bien con todos. El Partido Socialista está en contra, hagamos lo que hagamos. Y el otro partido (Vox) está haciendo lo mismo. La oposición es para ayudar a crecer más y hacer Oviedo mejor, pero no quieren colaborar.

Me duele el descenso del Oviedo; quizás no se hizo bien y los dueños del club deben pedir disculpas

¿Cuáles son sus prioridades para este último año de mandato?

Estamos con temas importantes. La pista de atletismo, en algo menos de un año, estará a disposición de los ovetenses; será de las mejores de España. La cancha de hockey de La Corredoria… y está danzando otro proyecto para la cancha de Villafría. –Por cierto, enhorabuena al Roller por su ascenso–. También haremos cuatro pistas deportivas en los barrios y muchas, muchísimas obras más en la zona urbana y rural. No pienso en las elecciones, pienso en Oviedo.

¿Dará tiempo a ver en obras la plaza de toros?

No lo sé, es difícil, pero vamos a intentarlo. Estamos para adjudicar el proyecto. En el momento que adjudiquemos el proyecto irá todo rodando. Es una obra que es otra realidad. Las obras grandes hay que ir espaciándolas; es difícil masticarlas, obras de más de 20 millones todas. Pero la plaza es prioridad, igual que la transformación del Palacio de los Niños en un espacio cultural. Eso es irreversible. Si sigo siendo Alcalde, se va a hacer y, como voy a seguir siéndolo porque los ovetenses me van a votar, seguro que sí.

La recuperación de La Vega parece más cerca.

Estamos ahí. Esos cuatro despachos de arquitectos de talla internacional que quieren participar avalan mucho el proyecto que queremos hacer. Queremos una firma de prestigio. Posiblemente podamos pedir el uso anticipado de las naves también. Va a ser muy importante para Oviedo. Tenemos ya muchas cosas que se pueden hacer allí, pero hasta que no sea nuestro no podemos hacer nada.

Peláez debería entonar el mea culpa por el viejo HUCA; lo que valía algo allí ahora no vale nada

De 0 al 10, ¿cómo está de cerca Oviedo de ser Capital Europea de la Cultura 2031?

Yo estoy seguro de que diez. Lo conseguiremos porque además lo están haciendo muy bien. Tenemos un equipo muy potente que está poniendo mucho cariño y cuenta con mi apoyo total. Ni me atrevo a cambiar nada de lo que hacen ellos.

Se dice que enterneció al jurado del primer corte, ¿cómo fue aquella intervención?

No lo sé. Sé que alguien salió llorando de emoción. Cuando hablas con el corazón, casi todo es más fácil. Tenía dos minutos y hablé casi cuatro. Al menos lo valoraron.

Lo de Cerredo es una vergüenza; cinco familias destruidas no se pueden comprar con una subvención

La Casa de las Artes parece una buena baza.

Va todo rodado. Eso sí es pensar en el futuro de Oviedo. No solo para las agrupaciones musicales o la banda de gaitas. Allí habrá teatro, mucha vida cultural con un salón de actos para 800 personas y una gran cafetería. Va a ser importante.

El Calatrava parece que se va llenando.

Poco a poco. Estoy esperando que la oposición diga: «Alcalde, qué bien está la compra del Calatrava». Si lo hubiéramos dejado sería un nido de okupas. Lo compramos regalado. La Alfonso X está trabajando allí a un ritmo tremendo; estamos en un 60 y 70 de ocupación ya y hay cosas muy importantes para arriba que no puedo adelantar y cuesta consolidarlas, pero van a dar mucha vida. Nosotros nos comprometimos con El Cristo con la plaza de toros y con esta apuesta, y estamos cumpliendo.

El consejero de Hacienda le pide implicarse con el viejo HUCA.

No entiendo a Peláez (Guillermo), con el que tengo buena relación. ¿Qué tenía que hacer el Ayuntamiento que no haya hecho? Ellos, desde el traslado del antiguo HUCA a la nueva ubicación, lo abandonaron totalmente. Lo que valía algo ahora no vale nada, nada más que peligros. Que diga públicamente qué no hizo el alcalde en el antiguo HUCA. En 2019 fuimos a una reunión Nacho Cuesta y yo, que estábamos en coalición. No nos gustaba, pero lo aprobamos porque era bueno para Oviedo y sacamos la plaza de toros. En aquel momento, con la Policía y la Tesorería no habló nadie. ¿Somos culpables nosotros? Siempre que se nos llamó acudimos a apoyar. Fue el Ayuntamiento el que creó la comisión (de seguimiento). De ahí conseguimos en tiempo récord financiación, proyecto y luego adjudicación. ¿Alguien explicó por qué se suspendieron los derribos? Señor Peláez, hasta en política hay que decir verdades. Pido que entone un mea culpa a los sucesivos gobiernos de Barbón, porque lleva siete años como yo.

En los barrios están apostando fuerte por los centros sociales integrados.

El centro social de La Florida ya va para adelante y el de La Corredoria será el mayor de Asturias, con sala de estudios, biblioteca, despachos, tres aulas múltiples, salón de actos. Nosotros prometemos las cosas y las hacemos. Pocas cosas me pueden echar en cara que hayamos abandonado, a pesar de que la pandemia nos retrasó la pista de atletismo. La zona va a quedar preciosa y muchas cosas más están rodando.

Otro partido cesó a un asesor y nadie chilló; lo hago yo y protestan para hundirme, pero no lo conseguirán

¿Se les resiste una solución para el Asturcón?

Hubo ofertas. Algunas muy importantes que no salieron adelante por los plazos. Hay otras cosillas rodando. Es un problema que está ahí. Nunca había que haberlo cerrado. Un negocio cerrado es más difícil de traspasar. Hemos reparado con el plan de empleo permanentemente. Esperamos hallar una solución.

Y el recinto ferial de La Florida.

Dará noticias pronto, seguramente.

¿Duele el descenso del Oviedo?

A todos los oviedistas, a todos los ovetenses y al alcalde de Oviedo, cómo no va a doler. Costó mucho subir, 24 años, y creo que las cosas no se hicieron bien. Es una pena y los propietarios del Oviedo deben hacer examen de conciencia y, a lo mejor, pedir disculpas a los ovetenses.

¿Ve una traición llevar la ciudad deportiva del Oviedo a Siero?

No, traicionado no me siento. Desencantado, sí, porque en Oviedo había soluciones, pero parece que les gustó más el concejo de Siero. Desencantado el Alcalde, la institución y todos los ovetenses.

Igual el baloncesto da la campanada…

Ojalá. Nosotros pusimos nuestra parte: poner un Palacio de los Deportes para jugar. Deseo de corazón un ascenso. Sería importante.

El Rector dice que le tiende la mano y que él no está enfadado con usted.

No puedo negar que estoy enfadado. No sé si él está enfadado, pero el que hizo las cosas mal fue él. Sé perdonar cuando piden disculpas. La Universidad está muy por encima del Rector y de mí. Tengo dos hijos muy importantes y estudiaron en la Universidad de Oviedo. Es sagrada. Todos los convenios los apoyamos y la Universidad, a muerte. Pero cerrar la Escuela de Minas fue una traición a Oviedo. Había que relanzar los estudios; los ingenieros están más cotizados que antes. Él pensaba que hacía mejor en ir a Mieres para hacer aquí despachos y no lo puedo compartir. Yo ya le tendí la mano en la Escuela el otro día al inaugurar la escultura que nos donó Lalo Azcona por respeto a la institución.

En Olloniego van dando salida a parcelas del polígono.

Este mes se inaugura una gran instalación de Autosa, una instalación preciosa. También salen a subasta estos días una serie de parcelas. Hay una pedida por la firma Asac, una empresa de zumos y algo más. Aquello va colocando poco a poco y hay más cosas moviéndose.

¿Para qué quiere Oviedo la antigua fábrica de loza?

Esa la quisimos siempre, pero a un precio saludable. Es terreno industrial con algún impedimento porque está un poco protegida, creo que cada vez menos porque se está cayendo todo. Si el precio es razonable, igual que hicimos con el Calatrava, ¿podemos dejar caer aquello eternamente? No. En el Calatrava no había mejor precio que soltar, creo que me paso, 1,2 millones de euros porque el resto lo retuvimos para cobrar una deuda incobrable. Una operación magnífica que esperamos que nos deben reconocer.

Hay debate sobre si se vende mucho o poco en el mercadillo de La Corredoria.

Aquí hay debate en todo. Pregunten a los mercaderes de allí. Unos venden más y otros menos, como en todos los sitios de Oviedo. Seguirá creciendo, seguro; haremos cosas y algunos cambios. Por ejemplo, ahora montamos los stands nosotros y quieren hacerlo ellos. Pequeñas cosas que hay que ir ajustándolas.

¿Hace buen balance del congreso local del PP?

Alegrarme de que por fin haya una renovación y poco más. Yo estoy fuera del partido. Tienen mi apoyo total en lo que quieran. Mario es el que preside, está conmigo y desear que lo hagan bien porque será bueno también para mí.

Pidió liderar la estrategia electoral para las municipales, ¿le harán caso?

Espero que sí. Todavía no estamos en eso, pero hay que preguntárselo a ellos.

¿Cómo ve al PSOE de cara a las elecciones?

¿Me preguntan a mí? Habrá que preguntar a los ovetenses. La oposición que hicieron fue nefasta y espero que los vecinos den lectura a esa negativa, ese no permanente, ese frenar. Quisieron frenar la fábrica de La Vega y nos tiene frenados con esa puñetera marquesina de la Fábrica de Gas. En tiempos de Wenceslao querían comprarla en cuatro millones sin descontaminar. Conseguimos un inversor con un proyecto precioso y ahora hay que mantener una marquesina cayendo. Con todo, creo que va a salir adelante. Cómo no va a salir por eso. No les importa que el Prerrománico se caiga, pero eso sí. El caso es parar obras.

Le cuestionan el calado de las excavaciones de La Vega.

Estamos haciendo lo que nos pidieron los expertos, no lo que pida el señor Llaneza, que de eso sabe tanto como yo: nada. Hay gente profesional que está haciéndolo.

Los socialistas también dejan entrever irregularidades en Urbanismo a raíz de unas denuncias anónimas.

Las irregularidades no se dejan entrever ni caer. Se denuncian. No hace falta ir a la Fiscalía ni al juzgado; por vía interna del Ayuntamiento, el jurídico del Ayuntamiento puede verificar. No me gusta dejar caer. Yo voy de frente.

Alfredo Canteli, en su despacho. / Luisma Murias

Pero usted cesó al asesor de Urbanismo.

Otro partido aquí cesó poco antes a un asesor por una denuncia. Luego se demostró que era falso y lo recuperó. O sea, lo hacen ellos, nadie chilló; lo hago yo y todo el mundo protesta. Ya está bien. Con ese doble juego lo que quieren es destruir a Canteli, pero no lo van a conseguir.

¿Ha empeorado su relación con Barbón o es postureo electoral?

Tengo buena relación con Barbón. ¿Estoy de acuerdo en cómo lo está haciendo? No, rotundamente no. El otro día me quería sacar lo que tenía hecho. Yo le dije que no quería ver lo hecho, sino lo mucho que está sin hacer. El otro día leí que se iba a hacer la Ronda Noroeste de León. ¿Puede León y Oviedo no? Antes de llegar yo, el PSOE estaba a favor de la Ronda Norte y, cuando llegué yo, es un problema. Sale un consejero y dice que no quiere hormigón en el Naranco. Yo tampoco quiero hormigón, quiero un túnel con hormigón por dentro. Oviedo tendrá sí o sí Ronda Norte con el PSOE o con el PP. Es irrenunciable como la variante de Trubia. Trubia puede crecer mucho industrialmente, hay terrenos para poder crecer. Pero claro, si todos los caminos tienen que salir por el centro del pueblo, venga Dios y lo vea. También deberían quitar el paso a nivel de San Claudio y muchas cosas más. Con Barbón hablamos de sus consejerías. Están todas muy perdidas. La mayoría están muy perdidas; no está funcionando bien el Principado.

¿Qué le parece el tercer carril que propone el consejero Calvo en la autovía?

Todo lo que sea mejorar las comunicaciones es bueno, pero la Ronda Norte es muy importante. No será prioridad para él, pero sí lo es para los ovetenses.

¿Ve a Queipo con tirón para desbancar a los socialistas en el Principado?

Queipo es joven, está preparado. Estoy convencido de que va a ser el siguiente presidente del Principado. Tiene todo mi apoyo y creo que Asturias necesita cambio. Es bueno el cambio. Lo que hoy reclamo lo voy a reclamar a él al día siguiente. Estaré a la puerta al día siguiente de las elecciones para reclamar.

¿Teme que recluten a algún concejal para las listas regionales?

Espero que no se vaya ninguno. Tengo un equipo compacto, son mis amigos, me escuchan y los escucho. En todo caso sería decisión de ellos.

¿Qué opina del caso Cerredo?

Es una vergüenza porque hay cinco muertos y no pasó nada. Los muertos no se compran dando una subvención; hay responsabilidades que hay que exigir. Yo se lo dije a Adrián: tiene que haber responsables. Son cinco familias destruidas.

Feijóo no acaba de llegar a Moncloa.

Es que todavía no está abierta la puerta, pero cuando la abran llegará seguro y el país lo necesita.

¿Celebrará de manera especial los 80 años?

Pues sí, pero bueno, igual que los 79 y los 81. La verdad, me siento muy bien, me cuido mucho y seguiré en esa línea, trabajando mientras pueda. Me acuesto pensando en Oviedo, me levanto pensando en Oviedo y lo haré mientras sea Alcalde.

¿Cuál es el secreto para mantenerse en forma?

Hubo una etapa que salía de casa a las ocho de la mañana y llegaba a las diez de la noche. El secreto es trabajar mucho. La banca me dio amigos, felicidad, economía, unos hijos que, gracias a mi mujer, que es maestra nacional y no ejerció, fue quien los cuidó y los llevó al colegio. Era ella quien iba atendiendo a los hijos; yo, trabajando. Consiguiendo triunfar en el banco, triunfé plenamente. 36 años. Centro Asturiano: lo cogimos en quiebra total en 1999 y lo llevamos a máximo nivel nacional. Fui feliz trabajando, saqué fruto al trabajo y fui feliz porque conseguí cosas. Y ahora Oviedo está cambiando; el que no lo vea es ciego. Seguiremos en esa línea.

Canteli, en su despacho. / Luisma Murias

¿Hará algo el Ayuntamiento por el centenario del Centro Asturiano?

Tiene que haber vinculación. Es mi niña bonita y me emociona. El Ayuntamiento estará ahí, solo digo eso.

¿Cómo quiere que los ovetenses recuerden a Alfredo Canteli?

Muy fácil: como honrado, trabajador y una persona que cambió Oviedo. Está claro que vamos en esa dirección. Hubo gente que llegó a dudar de que, viniendo del Centro Asturiano, pudiese tener capacidad para el Ayuntamiento. En el Banesto tenía 76 oficinas y 400 y pico empleados a mi cargo. Yo ya tenía trayectoria. Gestionar el Centro Asturiano no es fácil tampoco; temas muy importantes como el bingo, ciento y pico millones en 1998. No cobré nada, pero tampoco lo puse. Creo que soy buen gestor y esa capacidad la puse a disposición del Ayuntamiento. Ahora tenemos dinero, gestión, un equipo bueno y seguiremos creciendo para ser referencia nacional e internacional. Ya nos dan en muchos sitios como un lugar ideal para venir a vivir. Ya hay hasta asociaciones de europeos que quieren venir aquí a vivir.

¿Se siente querido?

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Ando mucho por la calle, no tengo ningún problema y sí muchas satisfacciones. Todo el mundo viene a pedirte algo, una baldosa o lo que sea. Intento atenderlos a todos. No sé de qué partido son, aunque sí se nota, pero yo trabajo por todos.