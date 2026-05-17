El Arzobispo celebra la llegada de nuevos fieles pese a «los ataques mediáticos y legislativos» a la Iglesia

El Arzobispo de Oviedo celebró este domingo la incorporación de nuevos fieles católicos, jóvenes y adultos plenamente convencidos, a una comunidad «ninguneada y señalada con ataques mediáticos y legislativos». Jesús Sanz Montes trasladó este mensaje en una eucaristía «que llenó hasta el campanario» la Catedral de Oviedo, con cerca de dos mil asistentes al bautizo de veintidós jóvenes y adultos y de la confirmación de 372 católicos, formados en los cuarenta y un grupos repartidos por los arciprestazgos de toda Asturias.

La Catedral, llena en la celebración de este domingo. / Mario Canteli

La «Sancta Ovetensis» ya estaba hasta los topes desde veinte minutos de las seis de la tarde, la hora señalada para una de las misas más singulares de todo el año, que «nos hace sentirnos una Iglesia viva y joven», proclamó el Arzobispo, «en medio de tiempos tan turbulentos, tan aciagos por las amenazas bélicas o guerras en curso (…), por los escenarios de corrupción en una parte de la clase política y sus trampas en la gobernanza». La homilía de Jesús Sanz Montes agradeció el paso adelante de jóvenes y adultos como Lucas, Jorge, Omar, Mercedes o Paula, cinco de la veintena de católicos que recibieron en la tarde del domingo de la Ascensión primero los óleos y luego «el agua purificadora». Nuevas incorporaciones que para el prelado suponen el contrapunto a quienes «necesitan poner en sus dianas a la Iglesia católica para distraer la focalización en sus vergüenzas, para denostar a los cristianos ninguneándonos con sus censuras o señalándonos con sus ataques mediáticos y legislativos, como estamos sufriendo los católicos».

El Arzobispo bautiza a uno de los veintidos adultos que recibieron el sacramento este domingo. / Mario Canteli

Aunque las celebraciones de bautizos de adultos, muchos de ellos agnósticos hasta entonces, como el caso de Lucas García, y de confirmaciones de toda Asturias acostumbran a llenar la Catedral en los últimos años, el Arzobispo destacó que «vuelve a sorprenderme con inmenso agrado que la presencia cristiana permanece como un faro de referencia en medio de tempestades geopolíticas, económicas, éticas y culturales». Sanz Montes llamó la atención sobre «el renacer inesperado del interés por el Evangelio, por la tradición cristiana y por nuestra postura moral ante tantos desafíos». Un resurgimiento del que son pruebas y hechos palpables, añadió en su homilía, la marcha que compartió con más de 700 jóvenes a Covadonga hace dos fines de semana, y «este acontecimiento peculiar: ver nuestra iglesia madre diocesana llena hasta la bandera y el campanario, por los 372 jóvenes adultos que llaman a la puerta». Repique de campanas en la Catedral para celebrar por todo lo alto la llegada de nuevos fieles, adultos, con la decisión madurada tras años de formación en sus parroquias.

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Los veintidós nuevos bautizados fueron los primeros en recibir la confirmación de manos del Arzobispo, que tuvo palabras y un gesto cálido con todos ellos, que llegaban al crucero catedralicio acompañados de sus padrinos. Sanz Montes estuvo ayudado por los vicarios para imponer la confirmación a los trescientos cincuenta jóvenes y presidió esta eucaristía de los sacramentos de iniciación cristiana con más de una treintena de sacerdotes, muchos de ellos de las parroquias de origen de los confirmandos.