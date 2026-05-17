Un centenar de personas se concentra en Oviedo en defensa de la libertad de expresión y de Palestina

Un centenar de personas se concentró este sábado en la plaza de la Constitución de Oviedo para suscribir un manifiesto unitario en defensa de la libertad de expresión y de la causa palestina. El acto, respaldado por una amplia representación de sindicatos (CCOO, UGT, CSI, CGT), asociaciones vecinales y partidos políticos (PSOE, IU, Podemos), sirvió para mostrar apoyo al colectivo Fiestes Populares tras el expediente sancionador abierto —y finalmente archivado— por el Ayuntamiento de Oviedo.

A pesar de que el Gobierno local anunció recientemente que no seguirá adelante con la multa de 12.000 euros ni con la expulsión del colectivo de los festejos locales, los organizadores decidieron mantener la convocatoria. Los encargados de leer el texto, Jorge Fernández y Sara Combarros (AMA Asturies), calificaron de "ataque intolerable" el intento inicial de castigar una acción que definieron como "simbólica y pacífica": la proyección de imágenes de apoyo a Palestina sobre la Catedral durante el pasado San Mateo. "Defender Palestina no puede ser motivo de represión administrativa", rezaba el manifiesto, que reivindicó el derecho de la sociedad civil a denunciar violaciones de derechos humanos sin temor a represalias institucionales.

La movilización contó con la presencia de figuras del ámbito autonómico y local, entre ellos los directores generales del Principado Faustino Zapico y Francisco de Asís, los ediles Juan Álvarez (PSOE) y Alejandro Suárez (IU), así como representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Ecoloxistes n’Aición y diversas organizaciones de solidaridad internacional.

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Tras la concentración frente al Consistorio, los asistentes se desplazaron en pasacalles, acompañados por la música de la Charanga Ventolín, hacia el recinto de la feria de La Ascensión, dando por concluida la jornada de protesta sin incidentes.