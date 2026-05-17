El concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo" ya tiene a sus 25 finalistas

El XXXIV Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo" ya tiene a sus finalistas. Pocas horas después de haber finalizado la última semifinal, este domingo al mediodía en el teatro Filarmónica, la organización del certamen dio a conocer los nombres de los cantantes y gaiteros que disputarán las finales los dos próximos domingos de mayo, los días 24 y 31, y que el 21 de junio actuarán en la gala de la entrega de premios.

Los 25 seleccionados se reparten entre las cuatro categorías con las que el concurso cuenta este año: canción asturiana masculina, canción asturiana femenina, tonada juvenil y gaitero solista. Las disciplinas que concentran a la mayor parte de los finalistas son las de las voces de hombre y de mujer, con ocho seleccionados en cada una de ellas. La nómina de finalista la completan los tres cantantes juveniles (de menos de 18 años) y los seis gaiteros solitas.

Tal y como establecen las bases, por el hecho de haber llegado a la final todos ellos contarán con algún premio en metálico, con cantidades que oscilan entre los 700 euros y los 50 euros.

En el apartado de gaiteros solistas, que este año han competido con una pieza de libre elección en la que tenían que combinar distintos registros propios del repertorio para gaita y que para la final deberán ejecutar obligatoriamente "Reblincu" y "El Floreu" de Remis, los finalistas son, por orden alfabético: Pelayo Cordero Vega, Nel Cortizo Verdejo, Pablo del Cuadro Crespo, Diego Lobón Tuñón, Miguel Sors Macías y Pelayo Suárez Rodríguez. Los seis gaiteros optarán ahora a hacerse con el premio Memorial "Remís Ovalle", dotado con 600 euros y con pasaporte para competir Lorient, que se extiende a los cuatro primeros clasificados.

La modalidad de tonada juvenil contará en las finales con las voces de Mario González García (12 años), Jairo Pérez García (14 años) y Manuel Valle Cué (17 años). Competirán por un primer, segundo y tercer premio, dotados, respectivamente, con 300, 200 y 100 euros.

Las voces femeninas que regresarán a la final para hacerse con los mejores premios cuentan, entre sus filas, con las campeonas y subcampeonas de las últimas ediciones y también con las vencedoras en algunos de los últimos certámenes de asturianada en otros territorios de la región. Las seleccionadas, por orden alfabético, son Lorena Corripio López, Ainhoa Fernández Rodríguez, María Isabel Fernández Fernández, Ainhoa García García, María Isabel González Morán, Cristina Sánchez Sánchez, Mónica Vega Ramos y Alicia Villanueva Megido.

Con parecida situación, voces campeonas, con muchos premios a sus espaldas, y con ganas de repetir en Oviedo, los seleccionados en tonada masculina incluyen a Marcelino Fernández García, Aquilino Fernández González, Odón García González, José García García, César González Fernández, Valentín García Fernández, Esteban Verdeja Martínez y Carlos Velasco Montes.

Noticias relacionadas

La primera final se disputará el próximo domingo 24 de mayo a las 12.00 horas en el teatro Filarmónica, con entrada libre hasta completar el aforo.