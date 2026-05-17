El dibujante Javier Rodríguez, "Asturiano del mes" por su innovador lenguaje en el cómic

Javier Rodríguez (Oviedo, 1972) ha sido designado por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiano del mes" de marzo, en pleno lanzamiento mundial de su nueva serie para DC Comics, "Absolute Martian Manhunter", desarrollada junto al guionista Deniz Camp y que está agotando ejemplares en todo el mundo, de Estados Unidos a Francia. El reconocimiento premia la innovación en el lenguaje del cómic clásico que el asturiano ha llevado al gran público, con una gran plasticidad, el compromiso que esta serie en concreto adquiere con la problemática social y el desarrollo de una carrera que ha sabido llegar a su mejor momento tras un largo aprendizaje y sin perder el contacto con su tierra.

Detalle de una de las portadas de «Absolute Martian Manhunter». | D.C. COMICS / .

La popularidad de la reinterpretación que el dibujante asturiano, afincado en Gijón, añade, de la mano de los guiones de Camp, una mirada muy comprometida, incorporando los problemas del acceso a la vivienda, el racismo y el peligro de un mundo cada vez más violento, intransigente e insolidario .

El reconocimiento de Javier Rodríguez viene precedido del cosechado el año pasado con "Zatanna, bring down the house", otra relectura de un personaje de DC, en este caso con la guionista canadiense Mariko Tamaki, que le valió el prestigioso premio "Eisner" –los "Óscar" del cómic– y le puso en disposición de tener libertad creativa para abordar esta nueva serie, con la que también tiene opciones de volver a optar a los grandes premios dedicados al arte de las viñetas. El dibujante disfruta del reconocimiento en un momento de su carrera un tanto atípico. Frente a otros autores a los que los personajes que logran el favor mayoritario del público les llegan al principio, Rodríguez se ha encontrado con su "Marciano" y con el guionista Deniz Camp, un tándem creativo en el que se siente muy a gusto, después de más de tres décadas de trayectoria.

Nacido en Oviedo pero afincado siempre en Gijón, el autor fue un lector voraz de los tebeos de superhéroes, y se introdujo desde muy joven en el mundo de los fanzines y los concursos de dibujo, al tiempo que aprendía las bases del diseño gráfico en la Escuela de Arte de Oviedo. El centro, que este año le ha dedicado una exposición, como hizo también la feria del libro de Oviedo Ofelia, fue para Rodríguez el lugar en el que sentó unas bases creativas que han resultado cruciales para su trabajo actual. Allí se familiarizó con la teoría del color y con los postulados de corrientes artísticas como la Bauhaus. Hoy, ha explicado, si su trabajo en "Absolute Martian Manhunter" ofrece ese expresionismo con las paletas de colores y esa libertad estética tan grande, es, en parte, gracias a lo aprendido durante aquellos años.

En sus inicios como dibujante profesional trabajó en "El Víbora" y desarrolló multitud de trabajos, pero el primer salto lo dio cuando su amigo Marcos Martín le pidió que fuera el colorista de "Batgirl, año uno", para DC Comics. Así fue como accedió por primera vez al mercado norteamericano.

Aunque la repercusión mundial le ha llegado ahora con DC Comics, los primeros encargos como dibujante fueron para Marvel. Allí debutó con la serie "Web of Spider-Man" y tendría su primera gran acogida con "Spider-Woman", de Dennis Hopeless.

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Sin moverse de su estudio en Gijón, Rodríguez ha seguido trabajando para el mercado norteamericano. Los años del covid le dieron la oportunidad de hacerse cargo de "Zatanna" y la buena acogida le permitió lanzarse a este "Absolute Martian Manhunter", con todavía mayor repercusión. Ahora vive este 2026 con la ilusión de nuevos proyectos que están por venir en una carrera de fondo que está llegando a sus mejores metas.