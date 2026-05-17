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La Feria del Automóvil de La Vega, en Oviedo recibió 9.000 visitantes

La patronal estima que en los próximos días se cerrarán las ventas del 80% de los 300 vehículos de 35 marcas expuestos en la cita

Ambiente de la feria del automóvil de La Vega, este domingo.

Ambiente de la feria del automóvil de La Vega, este domingo. / Mario Canteli

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La quinta edición de la Feria del Automóvil de La Vega bajó el telón este domingo tras cuatro jornadas de actividad comercial con un balance de 9.000 visitas, una cifra ligeramente inferior a las 10.000 registradas el pasado año y condicionada por el mal tiempo que marcó el arranque del certamen. La lluvia y las bajas temperaturas durante el jueves y el viernes redujeron notablemente la afluencia de público en unas jornadas que suelen servir de termómetro inicial para los concesionarios participantes, si bien el fin de semana el recinto estuvo «a tope».

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Pese a ese comienzo más discreto, la organización hace una valoración positiva del evento, que volvió a convertir la nave de cañones de La Vega en un gran escaparate del motor asturiano. El buen ambiente del fin de semana permitió recuperar parte del terreno perdido y confirmar el interés del público por una cita ya consolidada en el calendario comercial de Oviedo.

«Estamos muy satisfechos porque se cerraron muchísimas ventas de coches», destacó Isabel Barja, secretaria general de ASPA, colectivo organizador de la feria junto a la Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento, en colaboración con el ministerio de Defensa, LA NUEVA ESPAÑA y la Caja Rural. La responsable subrayó además la confianza del sector en culminar durante las próximas semanas buena parte de las operaciones iniciadas en el recinto.

Las previsiones de los concesionarios pasan por cerrar posteriormente en sus instalaciones alrededor del 80% de las ventas vinculadas a los más de 300 vehículos expuestos durante los cuatro días de feria, entre modelos nuevos, seminuevos y de ocasión.

En cuanto a tendencias de mercado, la edición deja patente el predominio del interés por los vehículos híbridos, convertidos en la opción favorita de muchos compradores frente a las dudas que todavía despiertan los eléctricos puros. Los profesionales también constataron el creciente atractivo de marcas orientales, cada vez más presentes en el mercado nacional gracias a su competitividad en precio y equipamiento.

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La feria reunió a 35 marcas y mantuvo una intensa actividad comercial durante el fin de semana, coincidiendo además con la celebración de la Ascensión, un factor que ayudó a impulsar la presencia de visitantes en el recinto. y reforzó el carácter familiar de cita.

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