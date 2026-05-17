Manuel Gutiérrez, pianista de "Sumrrá", que este martes actúan en el Campoamor: «Venimos a comunicarnos y emocionarnos con el público»

Vetusta Jazz inaugurará este martes 19 su sexta edición con la visita al Campoamor de una de las formaciones más longevas e influyentes del jazz español, el trío «Sumrrá». Una formación con un estilo propio marcadamente narrativo y con un sonido intenso y contemporáneo en sus composiciones. Vienen celebrando el vigésimo quinto aniversario desde que publicaron ·Sumrrá·, su primer álbum. Hablamos con el pianista Manuel Gutiérrez, uno de sus tres pilares, junto a Xacobe Martínez-Antelo y LAR Legido.

Lejos quedan las jam sessions del Dado Dadá, el legendario club de jazz de Santiago de Compostela donde empezaron a tocar juntos.

Eran los años 98, 99, 2000. Fue donde nos conocimos y donde descubrimos que, cuando tocábamos juntos, pasaba algo especial. Que teníamos un punto de creatividad, que parecía que estábamos buscando algo. Xacobe propuso que empezásemos a tocar fuera de las jams, y poco a poco surgió nuestro primer disco.

¿De dónde surge el nombre de la formación, Sumrrá?

A veces hemos contado versiones inventadas. La verdad, fue una propuesta de LAR Legido. Durante una grabación, en mitad de su solo, él empezó a gritar: ¡Sumrrá, Sumrrá! La coincidencia con la pronunciación en España del nombre del músico estadounidense Sun Ra nos ha traído algún comentario de si queremos imitarlo, pero no nos importa demasiado, no estamos aquí para debatir eso.

Un cuarto de siglo como trío y ocho discos juntos. Tiene que dar para contar muchas historias.

Muchas historias de viajes, que es lo mejor que nos pudo pasar. Desde un primer momento quisimos salir de Galicia, de España, de Europa. Nuestro primer viaje largo fue Sudáfrica, después Bolivia, Bulgaria, Francia. Portugal siempre estuvo ahí. China. Corea del Sur, Brasil, Centroamérica, Canadá… Lo importante para nosotros ha sido dejarnos impregnar por las culturas de estos países. No de una manera folclórica musical, sino de sus costumbres y en la forma de vivir de la gente, trasladando eso a nuestra música.

La narrativa es importante en su música.

La música siempre es más que sólo música, es un reflejo de las vivencias. Pero es cierto que, sobre todo a partir de nuestro quinto disco, empezamos a trabajar en conceptos. «Cinco viajes», «Seis mulleres», basado en seis personalidades feministas de diversas partes del mundo. En «7 visions», la ciencia, en «Revoluti8n», conceptos más amplios que puedan estimular y servir de inspiración. En música instrumental a veces es difícil explicar en qué conceptos te has basado. El oído del espectador debe completar la obra.

¿Se sienten padres de varias generaciones de músicos y del jazz atlántico como estilo?

Por una cuestión de edad, seguramente. Pero en un mundo tan globalizado, las influencias llegan de cualquier parte, aunque no sea como verlo en directo y dejarte impregnar por lo que está pasando. Yo soy partidario de la introspección y buscar dentro de uno mismo lo que quieres hacer. Es cierto que lo que hacemos puede denominarse jazz, pero cada vez se ha ido abriendo más. El nombre que le pongas no tiene importancia. ¿Un jazz atlántico, gallego, español…? Se cae en unas reducciones que resultan superficiales. Las influencias que tengas hay que pasarlas por el catalizador de tu propia personalidad, con total honestidad.

Pocas visitas a Oviedo en estos veinticinco años.

Hemos ido a Oviedo, pero esta será la de más entidad, si no recordaría las otras mejor (Risas). Bromas aparte, esperamos un concierto especial. Celebramos nuestros veinticinco años, en un espacio emblemático como el Campoamor, será un gran concierto.

Sus conciertos tienen fama de estar siempre llenos de sorpresas. Entre otras cosas, por la famosa maleta de juguetes del percusionista LAR Legido…

La maleta de juguetes de LAR (suele utilizar los objetos más singulares durante sus improvisaciones) es famosa incluso en los aeropuertos internacionales (Risas). Nuestra forma de afrontar la música es espontánea. Trabajamos sobre composiciones, pero la improvisación, la forma de tocar, depende del momento. El espacio en el que tocas, la interacción con el público, son fundamentales. Nos interesa mucho esa conexión con la gente, captar el momento espacio-tiempo para hacer la música precisa. Siempre hay sorpresas, incluso para nosotros. Tampoco sabemos qué va a pasar.

El jazz asturiano ha evolucionado mucho y ahora tiene la oportunidad del impulso de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Ustedes, que han inventado una escena, qué consejo pueden dar con 25 años de experiencia.

Hay grandes músicos en Asturias. Algunos son amigos. Los consejos son difíciles de dar. Lo mejor es comunicar el trabajo que estás haciendo al máximo de gente. No desfallecer, tener fe y paciencia. Mostrar lo que estás haciendo. Parece fácil ahora, con las redes sociales. Pero están saturadísimas. Hay que ir un paso más allá, hay que ir personalmente a los sitios. Ferias internacionales, encuentros de programadores en no sé qué país, abrir camino. No vivimos en un lugar del mundo que sea fácil para salir adelante, aún hay mucho trabajo por hacer.

Oviedo es una ciudad muy musical, especialmente en la clásica. ¿Cómo se puede motivar a alguien que no sea aficionado al jazz para ir a un concierto de Sumrrá?

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Siempre está bien ir a conciertos de todo tipo. A nosotros, en los conciertos nos pasa que viene gente a decirnos: «Nunca había escuchado jazz, pero nos lo hemos pasado estupendamente». No somos un grupo que toque para demostrar nuestro virtuosismo, ni un ejercicio intelectual, ni para demostrar las composiciones maravillosas que hacemos. No intentamos demostrar nada. Nuestra forma de hacer música es captar la energía que surge de la comunicación entre músicos y público. Venimos a comunicarnos con la gente y compartir lo que hacemos con ellos. Una forma de comunicarse y emocionarnos juntos.