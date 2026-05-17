Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Oviedo se rinde a la marea verde: récord absoluto en la Carrera por la Diversidad Funcional

La séptima edición de la prueba solidaria desborda las previsiones con 1.700 inscritos en una jornada festiva en La Florida marcada por la inclusión y el apoyo a la fundación "Miaoquehago"

Oviedo se tiñe de verde por la diversidad funcional: así fue la séptima carrera solidaria organizada por la fundación "Mia o que hago"

Oviedo se tiñe de verde por la diversidad funcional: así fue la séptima carrera solidaria organizada por la fundación "Mia o que hago"

Irma Collín

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El barrio de La Florida se tiñó este domingo de un verde esperanza que brilló con más fuerza que nunca. La VII Carrera Solidaria por la Diversidad Funcional no solo cumplió las expectativas, sino que pulverizó todos los registros históricos al alcanzar los 1.700 inscritos. Lo que comenzó hace siete años como una modesta iniciativa con 700 participantes se ha transformado en un fenómeno social imparable que ayer movilizó a unas mil personas —entre corredores, caminantes y ciclistas— para visibilizar la inclusión.

La jornada arrancó con una energía desbordante gracias a las clases dirigidas de calentamiento que pusieron a tono a una multitud intergeneracional. Desde los más pequeños hasta los veteranos, la "marea verde" —color elegido para las camisetas de este año— demostró que en esta cita el cronómetro es lo de menos y la solidaridad lo es todo.

Exhibiciones policiales y pulso ciudadano

Uno de los grandes atractivos de la mañana fue la implicación de la Jefatura Superior de Asturias de la Policía Nacional. Los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de las unidades de Participación Ciudadana, Guías Caninos y Subsuelo, que hicieron las delicias del público y reforzaron el carácter comunitario del evento.

La meta no solo fue el final de un recorrido de cinco kilómetros, sino el epicentro de una fiesta que contó con una zona de mesa dulce para reponer fuerzas con productos de firmas locales como Rialto y Camilo de Blas, además del apoyo de Caja Rural. La animación corrió a cargo de los payasos de Clowntigo, quienes pusieron la nota de humor y color a una mañana donde el tiempo acompañó y no se registró ningún incidente. "Estamos muy satisfechos. Cuando empezamos apenas llegábamos a los 700 inscritos y ver hoy a 1.700 personas es la prueba de que vamos a más", explicaba emocionado Ángel Fernández, organizador de la prueba, mientras supervisaba la entrega de premios y los sorteos de regalos, que incluyeron donaciones y productos de Agua de Cazorla.

Un respaldo institucional y empresarial sólido

El éxito de la convocatoria se vio reflejado también en la entrega de trofeos para las tres categorías y la sección de diversidad funcional. En el podio estuvieron presentes el número 2 de la Jefatura Superior de Asturias, encargado de entregar los galardones junto a una representante de El Corte Inglés, y miembros de la fundación "Miaoquehago", entidad a la que se destina íntegramente la recaudación para financiar terapias de menores.

Noticias relacionadas

La colaboración empresarial ha sido clave en este crecimiento exponencial. "Cada año son más las empresas que quieren sumar su grano de arena", señalaron desde la organización. La marea verde de La Florida ya piensa en su octava edición, con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de haber convertido a Oviedo, una vez más, en capital de la solidaridad y el deporte inclusivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  2. La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
  3. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  4. La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
  5. O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
  6. Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
  7. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  8. Atención conductores, Oviedo ya vigila y multa por no llevar la nueva etiqueta de la DGT: multas de 800 euros y cientos de vehículos inmovilizados y enviados al depósito en otras ciudades

Oviedo se rinde a la marea verde: récord absoluto en la Carrera por la Diversidad Funcional

Oviedo se rinde a la marea verde: récord absoluto en la Carrera por la Diversidad Funcional

La fábrica de Oviedo pionera en dar empleo a las mujeres: "Ver esos terrenos ahora da pena, tienen que dar vida»

¿Cuáles son dos de los barrios más "cool" de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que "hay de todo", disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

¿Cuáles son dos de los barrios más "cool" de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que "hay de todo", disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

Alfredo Canteli, Alcalde de Oviedo: "Los propietarios del Real Oviedo deberían pedir disculpas, las cosas no se hicieron bien"

Alfredo Canteli, Alcalde de Oviedo: "Los propietarios del Real Oviedo deberían pedir disculpas, las cosas no se hicieron bien"

La conductora de TUA más viral: Matt Santana conquista a los viajeros enseñando su día a día en vídeo

La conductora de TUA más viral: Matt Santana conquista a los viajeros enseñando su día a día en vídeo

El PSOE de Oviedo alerta de la situación “fuera de la legalidad” de un edificio

El PSOE de Oviedo alerta de la situación “fuera de la legalidad” de un edificio

La plantilla del centro de Sograndio se moviliza este lunes ante Hacienda para exigir soluciones tras los últimos incidentes con los internos

La plantilla del centro de Sograndio se moviliza este lunes ante Hacienda para exigir soluciones tras los últimos incidentes con los internos

Un centenar de personas se concentra en Oviedo en defensa de la libertad de expresión y de Palestina

Un centenar de personas se concentra en Oviedo en defensa de la libertad de expresión y de Palestina
Tracking Pixel Contents