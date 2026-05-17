Oviedo se rinde a la marea verde: récord absoluto en la Carrera por la Diversidad Funcional

El barrio de La Florida se tiñó este domingo de un verde esperanza que brilló con más fuerza que nunca. La VII Carrera Solidaria por la Diversidad Funcional no solo cumplió las expectativas, sino que pulverizó todos los registros históricos al alcanzar los 1.700 inscritos. Lo que comenzó hace siete años como una modesta iniciativa con 700 participantes se ha transformado en un fenómeno social imparable que ayer movilizó a unas mil personas —entre corredores, caminantes y ciclistas— para visibilizar la inclusión.

La jornada arrancó con una energía desbordante gracias a las clases dirigidas de calentamiento que pusieron a tono a una multitud intergeneracional. Desde los más pequeños hasta los veteranos, la "marea verde" —color elegido para las camisetas de este año— demostró que en esta cita el cronómetro es lo de menos y la solidaridad lo es todo.

Exhibiciones policiales y pulso ciudadano

Uno de los grandes atractivos de la mañana fue la implicación de la Jefatura Superior de Asturias de la Policía Nacional. Los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de las unidades de Participación Ciudadana, Guías Caninos y Subsuelo, que hicieron las delicias del público y reforzaron el carácter comunitario del evento.

La meta no solo fue el final de un recorrido de cinco kilómetros, sino el epicentro de una fiesta que contó con una zona de mesa dulce para reponer fuerzas con productos de firmas locales como Rialto y Camilo de Blas, además del apoyo de Caja Rural. La animación corrió a cargo de los payasos de Clowntigo, quienes pusieron la nota de humor y color a una mañana donde el tiempo acompañó y no se registró ningún incidente. "Estamos muy satisfechos. Cuando empezamos apenas llegábamos a los 700 inscritos y ver hoy a 1.700 personas es la prueba de que vamos a más", explicaba emocionado Ángel Fernández, organizador de la prueba, mientras supervisaba la entrega de premios y los sorteos de regalos, que incluyeron donaciones y productos de Agua de Cazorla.

Un respaldo institucional y empresarial sólido

El éxito de la convocatoria se vio reflejado también en la entrega de trofeos para las tres categorías y la sección de diversidad funcional. En el podio estuvieron presentes el número 2 de la Jefatura Superior de Asturias, encargado de entregar los galardones junto a una representante de El Corte Inglés, y miembros de la fundación "Miaoquehago", entidad a la que se destina íntegramente la recaudación para financiar terapias de menores.

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La colaboración empresarial ha sido clave en este crecimiento exponencial. "Cada año son más las empresas que quieren sumar su grano de arena", señalaron desde la organización. La marea verde de La Florida ya piensa en su octava edición, con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de haber convertido a Oviedo, una vez más, en capital de la solidaridad y el deporte inclusivo.