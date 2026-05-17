Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
La joven, de 15 años, salió a las ocho de la mañana para ir al instituto y no dio más señales
“Estamos angustiados, han pasado más de dos días y no sabemos nada de ella”. Es la voz de alarma lanzada este domingo por una mujer vecina del barrio de Ciudad Naranco, en Oviedo, que está removiendo mar y tierra para dar con el paradero de su hija, de tan solo quince años, de edad, desde que el viernes salió de casa para ir al instituto.
La familia ha denunciado el caso ante la Policía Nacional y está movilizando a sus vecinos para tratar de conseguir alguna pista que acabe con su intranquilidad. Admite que no es la primera vez que la menor, que carece de teléfono móvil, desaparece. “Un día tampoco volvió a casa en 24 horas, pero resultó estar con unos amigos de discoteca”, comenta la mujer, quien cruza los dedos para que en esta ocasión se trate de un hecho similar.
En la descripción facilitada a los medios, la familia indica que la joven mide 1,60, es de complexión delgada, tiene el pelo de color rojo y ojos saltones. “Toda ayuda es poca”, apunta la denunciante de la desaparición.
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