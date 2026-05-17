La plantilla del centro de Sograndio se moviliza este lunes ante Hacienda para exigir soluciones tras los últimos incidentes con los internos

La plantilla del Centro de Responsabilidad Penal de Menores (CRPM) de Sograndio se concentrará este lunes 18 de mayo, a las 10.30 horas, frente a la sede de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, en el edificio EASMU, para reclamar medidas urgentes ante la situación que atraviesa el equipamiento. La protesta, convocada por el comité de empresa, llega después de la reunión mantenida el pasado viernes con el consejero de Hacienda y la viceconsejera de Justicia, un encuentro del que los representantes de los trabajadores salieron sin apreciar “un plan de acción sólido” para corregir los problemas denunciados durante los últimos meses. “Basta ya, necesitamos soluciones, protocolos, arreglo de infraestructuras y, sobre todo, una dirección con capacidad de liderazgo”, señalan en el comunicado remitido a los medios.

La concentración se produce en plena escalada de tensión en el centro juvenil, marcada por el grave episodio vivido hace apenas dos semanas, cuando una revuelta protagonizada por varios internos obligó a reclamar la intervención de la Guardia Civil en dos ocasiones. Según denunció entonces la plantilla, el altercado evidenció nuevamente la falta de medios humanos y materiales con la que aseguran convivir de manera habitual en Sograndio.

A raíz de aquel episodio, el comité de empresa elevó el tono de sus reclamaciones y solicitó públicamente el cese inmediato de la directora del centro al considerar que existe un “colapso absoluto de la dirección” y una “pérdida total de control” de las instalaciones. Entre otras cuestiones, los trabajadores vienen denunciando déficit de personal, carencias en protocolos de actuación, deterioro de infraestructuras y una creciente presión asistencial derivada del aumento de conflictividad.

Tras la reunión celebrada el viernes con responsables del Principado, el comité considera que no se han concretado respuestas suficientes. “No hemos visto un plan de acción sólido respecto a las circunstancias que se han estado viviendo durante los últimos meses”, lamentan. Los representantes de la plantilla insisten en que la situación está teniendo un impacto directo tanto en la seguridad del centro como en la salud física y mental de trabajadores y menores.

La protesta de este lunes servirá además como acto de atención a medios. El comité atenderá a la prensa en el propio lugar de la concentración, frente a la Consejería de Hacienda, a partir de las 10.30 horas.

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La movilización coincide con el debate abierto en el Principado sobre el futuro de Sograndio. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, avanzó recientemente que el Gobierno asturiano tomará “pronto” una decisión sobre una posible reforma integral del equipamiento o incluso la construcción de un nuevo centro, al considerar que las actuales instalaciones se han quedado “antiguas” para responder a las necesidades actuales. Entretanto, la plantilla exige respuestas inmediatas y medidas concretas para afrontar una crisis que considera ya insostenible.