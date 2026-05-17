El PSOE de Oviedo alerta de la situación “fuera de la legalidad” de un edificio

El PSOE de Oviedo ha alertado sobre la situación irregular del edificio ubicado en María Neira, 15, que permanece sin cédula de habitabilidad pese a llevar más de dos años finalizado. El concejal socialista Juan Álvarez denunció que el inmueble continúa “fuera de la legalidad urbanística”, al no cumplir todavía con los requisitos necesarios para su uso residencial.

Según explicó Álvarez, el propio concejal de Urbanismo confirmó recientemente, en respuesta a preguntas del Grupo Municipal Socialista, que el edificio sigue pendiente de un proyecto de legalización. Este trámite resulta imprescindible para adaptar el inmueble a las normas de seguridad exigidas y obtener la autorización correspondiente.

Para el edil socialista, este caso refleja nuevamente los problemas de gestión existentes en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Además, vinculó esta situación con otras polémicas recientes, como las denuncias realizadas por trabajadores del servicio y la salida de dos altos cargos de confianza del alcalde relacionados con esta concejalía.

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Álvarez reclamó al equipo de gobierno mayor transparencia sobre la situación exacta del inmueble, así como información detallada sobre las medidas previstas para regularizarlo. También exigió aclaraciones sobre posibles responsabilidades políticas derivadas de este episodio. “Oviedo no puede acostumbrarse a una gestión urbanística marcada por la sospecha, la improvisación y la falta de control”, concluyó. El grupo municipal insiste en que este asunto debe resolverse cuanto antes para garantizar seguridad jurídica confianza vecinal y cumplimiento estricto normativo en toda la ciudad ovetense.