Adolfo Santos: "En la vida casi nada sale como planeas, pero hay que divertirse igual"

«En la vida casi nada te sale como planeas, pero hay que divertirse igual y agradecer haber nacido en el primer mundo». Lo dijo ayer en el Club Adolfo Santos Folch, autor de «Voluntad Atómica», una obra en la que el directivo de empresas y ex campeón nacional y regional de ajedrez comparte una filosofía de vida cimentada en valores como el esfuerzo, la honestidad, la aceptación y la perseverancia. La encargada de introducir el acto fue Marifé Otero, asesora de imagen, quien destacó la dimensión humana del autor y la honestidad con la que afronta el relato de sus propias experiencias.

Bajo el subtítulo de «recetas para equilibrar la balanza de la vida», Santos explicó que el libro nace de una reflexión personal sobre el modo en que muchas personas viven atrapadas entre el pasado y el futuro, sin disfrutar del presente. «Si piensas que la felicidad te la da lo externo y no lo interno, si sientes que nunca consigues hacer lo que te propones o si descuidas tu salud porque no te tratas bien, entonces este libro es para ti», resumió el autor durante su intervención. Lejos de los discursos de auto ayuda basados en promesas fáciles, Santos defendió una visión realista de la vida. «Rompo con esos mensajes de ‘si quieres puedes’ o ‘vas a conseguir todo lo que te propongas’. Yo abordo el realismo con esperanza», afirmó. Insistió en la importancia de asumir la responsabilidad personal y mirar hacia dentro antes de buscar culpables fuera. «Nos encanta echar la culpa a los demás; no miramos dentro. Y cuando empiezas a mirarte más dentro, las cosas empiezan a ir un poco mejor», señaló.

Noticias relacionadas

La teoría que desarrolla en Voluntad Atómica se apoya en varios pilares: la responsabilidad, la aceptación, «porque no controlamos casi nada»;la capacidad de relativizar para que «no todo sea un drama», el agradecimiento, la bondad, el propósito, el entusiasmo, la fe y, sobre todo, la voluntad. También subrayó la necesidad de cuidar aquello que verdaderamente importa. «Yo no lo he cuidado nada en muchos momentos», reconoció Santos Folch destacó la influencia que tuvo en él conocer a Víctor Küppers, autor del prólogo del libro. «Le escuché en una conferencia y me hizo pensar: ‘¿Y si el cenizo soy yo’?», después fui a darle las gracias», concluyó.