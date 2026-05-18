Consumo de alcohol y riesgo de cáncer
R. S.
El cuerpo humano metaboliza el alcohol etílico a través de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa (ADH), que convierte en el hígado al etanol en el metabolito acetaldehído, el cual es un potente cancerígeno. Hace poco se comprobó que el acetaldehído también se genera en la cavidad oral.
La unidad de bebida estándar (UBE) es una medida de referencia utilizada para cuantificar el consumo de alcohol, equivaliendo a 10 gramos de alcohol puro.
Como ejemplos prácticos, una UBE tiene una caña de cerveza o una copa de vino. Para la OMS un bajo riesgo para los hombres es un máximo de 20-30 gramos diarios (2-3 UBE), y para la mujer 10-20 gramos diarios (1-2 UBE). El hígado sano metaboliza 1 UBE cada 75-90 minutos.
Las pruebas indican que cuanto mas alcohol se beba a lo largo del tiempo mayor es el riesgo de presentar un cáncer. Hay patrones evidentes que relacionan el consumo de alcohol y la formación de varios tipos de cáncer.
Cáncer de cabeza y cuello, cavidad oral, de faringe y de laringe. En personas que beben en exceso, el riesgo es 5 veces mayor que en las personas que no beben, siendo mucho mayor el riesgo si además se suma el tabaco.
Cáncer de esófago. El consumo de etanol se relaciona con el carcinoma de células escamosas de esófago.
Cáncer de hígado. Se relaciona con un riesgo de casi 2 veces mayor para los dos tipos de cáncer hepático.
Cáncer de mama. Relacionado con las concentraciones de estrógeno, que aumenta el riesgo de cáncer de mama.
Cáncer colorectal. En varios estudios, el consumo de alcohol también se relaciono con una disminución del riesgo del cáncer de riñón y linfoma no Hodgkin.
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