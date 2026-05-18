Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes

La joven de 15 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia tras no regresar a casa el pasado viernes fue localizada sana y salva a última hora de la tarde del domingo.

La menor había salido de su domicilio, en el barrio de Ciudad Naranco, sobre las ocho de la mañana con destino al instituto, sin que desde entonces se tuviera noticia de su paradero, lo que llevó a su familia a denunciar los hechos ante la Policía Nacional y a solicitar colaboración ciudadana para tratar de encontrarla.

La desaparición había generado una gran preocupación entre sus familiares, especialmente su madre, que durante el fin de semana había difundido mensajes pidiendo ayuda para localizar a la adolescente. “Estamos angustiados”, señalaba entonces, tras más de dos días sin noticias.

Finalmente, la joven fue encontrada en buen estado, poniendo fin a horas de incertidumbre y preocupación. Su madre quiso agradecer públicamente la difusión del caso y la colaboración recibida para dar con su paradero.

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“Gracias a todos por compartir y ayudar. Ya ha aparecido y está bien, durmiendo”, trasladó la familia tras conocerse la noticia.