IU pide que el Ayuntamiento de Oviedo cambie los pliegos del desayuno escolar para que siete menores de Tudela Veguín no pierdan el servicio

IU-Convocatoria por Oviedo presentó este lunes un ruego en el Ayuntamiento para evitar que siete niños y niñas del Colegio Público de Tudela Veguín se queden el próximo curso sin acceso al desayuno escolar municipal, pese a que sus familias cumplen los requisitos para recibir esta ayuda. La formación advierte de que la actual redacción del contrato puede dejar sin servicio a alumnado con una necesidad acreditada, lo que afectaría a un recurso considerado clave para la conciliación familiar y el apoyo social.

El problema, según denuncia el grupo municipal, está en los pliegos del contrato, que fijan un mínimo de 12 comensales para que pueda prestarse el servicio en cada centro. En el caso de Tudela Veguín, ese umbral dejaría fuera a los menores aunque sus familias sí reúnan las condiciones exigidas. IU sostiene que aplicar el mismo criterio a todos los colegios, sin tener en cuenta su tamaño, ubicación o realidad social, supone convertir una cláusula administrativa en una barrera de acceso a un servicio público básico.

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El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, defendió que "no tiene sentido que un criterio meramente numérico deje sin desayuno escolar a niños y niñas cuyas familias sí cumplen las condiciones para recibir esta ayuda". Por ello, la formación reclama al equipo de gobierno que modifique los pliegos y elimine el mínimo fijo común para todos los colegios. "El Ayuntamiento debe garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos y adaptar los contratos a la realidad de cada colegio, no al revés", subrayó Llamazares.