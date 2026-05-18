Paso decisivo para una de las obras más esperadas en Oviedo: 2,5 millones y ocho meses de trabajos

Paso decisivo para la esperada rehabilitación de una de las obras de arte urbano más apreciadas en Oviedo. El Ayuntamiento aprobó el viernes el contrato para la redacción de un nuevo proyecto que permitirá actuar sobre el terreno, sin desmontar el pavimento del paseo de Los Álamos. El objetivo del encargo realizado a la arquitecta Ana Isabel Piquero es dar luz a un cronograma de trabajos que se iniciará antes de final de año con un presupuesto de en torno a 2,5 millones de euros, recuperando la emblemática obra de Antonio Suárez en el Campo de San Francisco. «Nuestro compromiso con la recuperación del mosaico es claro», asegura el edil de Infraestructuras, Nacho Cuesta.

Bajo la fórmula de una asistencia técnica, el Consistorio ha contratado a Piquero por 17.800 euros. La experta cuenta ahora con un plazo de ejecución de dos meses, lo que permitirá al Ayuntamiento disponer del documento técnico definitivo en verano. El movimiento supone un giro respecto al proyecto inicial redactado en 2023 por la misma autora, que contemplaba una rehabilitación integral mediante el levantamiento completo del mosaico, traslado a taller, restauración pieza a pieza y recolocación. Ese procedimiento, similar al empleado en mosaicos romanos, había sido autorizado ya por Cultura, pero disparaba la factura hasta los 5 millones de euros, una cifra considerada excesiva por el equipo de gobierno.

A partir de ahí, el Ayuntamiento exploró alternativas menos invasivas. Los estudios petrológicos encargados para analizar la composición de la base del paseo concluyeron que la solera presenta una estructura homogénea, circunstancia que permite intervenir directamente sobre el terreno y limitar las actuaciones a las zonas más dañadas.

Con esa información sobre la mesa, técnicos municipales, redactores del primer proyecto y especialistas acordaron virar hacia una solución «in situ», que reducirá de forma notable el presupuesto, estimado ahora en torno a 2,5 millones de euros. «Vamos a cumplir con la promesa de que en 2026, a final de año, empezarán los trabajos en aquellas zonas —dos tercios del total— que no se verán afectadas por la futura ampliación del parking de la Escandalera», señala Cuesta. El edil subraya además que la actuación permitirá «abaratar costes y reducir plazos» sin renunciar «al máximo respeto a los valores patrimoniales e históricos de la joya de Antonio Suárez».

La intervención afectará únicamente a los dos tercios del paseo más alejados de la plaza de la Escandalera. El tercio restante quedará pendiente de una actuación futura coordinada con la ampliación del aparcamiento subterráneo y la reforma de la plaza, evitando así duplicidades o nuevas afecciones sobre una zona recién rehabilitada.

Noticias relacionadas

La obra figura ya como una de las grandes actuaciones previstas en el Plan Anual de Contratación de 2026, que prevé un plazo de ejecución de ocho meses de obras. Septiembre aparece marcado en rojo para sacar a licitación unos trabajos largamente demandados por los ovetenses.