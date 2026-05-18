Los pequeños empresarios se hacen con el Fontán

Productos ecológicos del huerto escolar, piezas artesanales multiculturales o libros escritos por profesores de los centros. Estos son solo algunos de los artículos que han puesto a la venta los más de 630 alumnos de 15 centros educativos de Oviedo y Candamo en torno a la plaza del Fontán, con motivo del mercado de cooperativas que organiza un año más Valnalón, empresa pública asturiana, con la colaboración del Banco Sabadell Herrero. «Lo pasamos muy bien y aprendemos mucho. Además, la mayoría de lo que ganamos lo donamos y una pequeña parte la guardamos para hacer excursiones y meriendas», cuentan los alumnos del puesto del Colegio San Ignacio.

La iniciativa busca no solo educar en emprendimiento a los menores, sino también apoyar causas sociales, representadas por asociaciones como Down Asturias o la Fundación Vinjoy. «A través de estos emprendimientos, los alumnos de educación especial desarrollan capacidades de venta y atención al público y, en definitiva, autonomía para poder trabajar en empresas», explica Amara Hinojal, responsable de Valnalón.

Desde Candamo vino una expedición de alumnos de Primaria del CP Prieto Bances. Inspirándose en su producto más típico, los estudiantes del colegio candamino elaboraron todo tipo de artesanías con forma de fresa. También pusieron a la venta productos cultivados por ellos mismos. «Tenemos un huerto escolar que cuidamos todos juntos. Mientras que los más pequeños se encargan de regar, los mayores aramos la tierra y limpiamos las malas hierbas», afirman los escolares. Además de vender el excedente, los alimentos cultivados se destinan a los menús del comedor escolar.

Por su parte, los jóvenes del CP San Pedro de los Arcos presentaron una oferta centrada en la multiculturalidad. «El objetivo era involucrar a las familias para elaborar artesanías típicas de los distintos países de los que provienen nuestros estudiantes, como unos anillos típicos de Marruecos o pañuelos con los colores de las banderas de los países», afirma Ramsés García, director del centro. También han creado un juego de la oca ambientado en Asturias: «De esta manera pretendemos unir a través del cariño a la tierrina a alumnos que provienen en un 97 por ciento de otros países», añade.

Los alumnos de Secundaria del Colegio Santo Ángel de la Guarda hicieron un intercambio con un instituto de Extremadura, enviando productos típicos asturianos como fabas o compango a cambio de alimentos extremeños como pimentón o aceitunas. Por su parte, el IES Alfonso II ofrecía libros escritos por los profesores del centro e incluso discos de música de antiguos alumnos.

La jornada transcurrió con mucho movimiento, tanto de clientes que pasaban por el céntrico mercado como de jóvenes vendedores que, cargados con pancartas y sonrisas, iban de un lado a otro de la calle interceptando posibles compradores. «Hemos recaudado mucho y la gente ha sido muy maja», coincidieron la mayoría de alumnos que ocupaban los puestos.