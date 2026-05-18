La Policía Nacional detiene en Oviedo a dos personas por entrar en España con pasaportes colombianos falsos
La operación policial, desarrollada en 15 provincias, ha culminado con 35 detenciones por el uso de documentación fraudulenta
La Policía Nacional ha detenido en Oviedo a dos personas, un hombre y una mujer de origen dominicano, por utilizar pasaportes colombianos obtenidos de forma fraudulenta para acceder a España y al espacio Schengen sin necesidad de visado, en el marco de una operación desarrollada en 15 provincias españolas que se ha saldado con 35 arrestos tras una investigación iniciada en febrero de 2025 contra redes criminales asentadas en Colombia dedicadas al tráfico irregular de migrantes.
Los arrestados ocultaban su verdadera nacionalidad mediante el uso de documentación colombiana conseguida a través de inscripciones fraudulentas en registros civiles del país sudamericano. De esta manera, lograban obtener pasaportes legales expedidos con identidades falsas, aprovechando que los ciudadanos colombianos no necesitan visado para entrar en el territorio Schengen, a diferencia de los dominicanos.
La investigación arrancó hace más de un año tras una alerta emitida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (C.G.E.F.), que detectó un patrón común en varios viajeros sospechosos de haber alterado su identidad para sortear los controles migratorios.
Según las pesquisas policiales, las organizaciones criminales asentadas en Colombia facilitaban a los migrantes la inscripción irregular en registradurías colombianas, permitiéndoles acceder posteriormente a documentación oficial bajo datos manipulados. Este procedimiento les abría la puerta a circular con mayores facilidades por la Unión Europea y evitaba las restricciones de entrada impuestas a otras nacionalidades.
La fase final del operativo se desarrolló los pasados 28 y 29 de abril mediante actuaciones coordinadas y simultáneas en distintos puntos del país. En total, fueron detenidas 35 personas en 15 provincias, entre ellas las dos arrestadas en la capital asturiana.
Con esta operación, la Policía Nacional considera desarticulada una de las vías empleadas por redes internacionales para favorecer la entrada irregular de ciudadanos extranjeros mediante la suplantación de nacionalidades con mayores ventajas de movilidad dentro de Europa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
- Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
- La autopsia revela que la mujer hallada muerta en un ascensor de Oviedo falleció por causas naturales
- La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
- La antigua galería del Calatrava ya tiene reservado el 90% de su espacio: estos son los proyectos para uno de los edificios más famosos de Oviedo
- O me das todo el efectivo o te pego cuatro tiros', así fue el atraco a un céntrico hotel de Oviedo
- Bombazo musical en Oviedo: los gestores del Movistar Arena, dispuestos a hacer grandes conciertos en el Palacio de los Deportes
- Muere a los 83 años María Elena Fernández Fernández-Vega, condesa de Latores y heredera del legado de Sabino Fernández Campo