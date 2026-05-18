Cortan el laurel del que cayó la gran rama que provocó un susto el sábado junto a La Jirafa de Oviedo
El incidente, que se saldó sin heridos, ha reavivado la preocupación vecinal por el estado del arbolado urbano en la capital asturiana
Lo que comenzó como un estruendo y un susto mayúsculo para los transeúntes del centro de Oviedo ha terminado con la desaparición definitiva del ejemplar. Tras la aparatosa caída de una rama de grandes dimensiones el pasado sábado por la tarde en la confluencia de las calles Pelayo y Palacio Valdés, las áreas de Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana tomaron la determinación conjunta de eliminar por completo el resto del árbol para garantizar la seguridad total en una de las arterias peatonales más concurridas de la capital asturiana.
Eran pasadas las cinco de la tarde cuando el laurel situado junto al emblemático edificio de La Jirafa falló de manera repentina. El desplome de la gran rama sobre un banco de la zona provocó momentos de gran tensión y escenas de pánico entre los numerosos peatones y comerciantes, quienes describen que el ejemplar empezó a crujir antes de venirse abajo de forma imprevista. A pesar de la gran afluencia de público en ese instante, el suceso se saldó afortunadamente sin heridos debido a que el banco que suele ocupar la sombra del árbol se encontraba vacío en ese preciso momento.
La rápida intervención de las patrullas de la Policía Local sirvió para acordonar el perímetro e impedir que los curiosos se aproximaran a las pesadas maderas que bloqueaban el tránsito. Tras la evaluación inicial, y asumiendo los criterios técnicos que advertían de que el ejemplar había quedado totalmente descompensado por simple estática tras perder sus ramas de mayor calibre, los operarios municipales procedieron a cortar el resto del árbol solo unas horas después del incidente. Las labores se centraron en la tala total del tronco remanente, el troceado de los restos y la limpieza inmediata de la vía pública para restablecer la normalidad.
Este aparatoso suceso ha reavivado la profunda preocupación vecinal por el mantenimiento y el estado del patrimonio verde de la ciudad, especialmente tras las recientes caídas registradas en el Campo San Francisco. Los residentes urgen ahora al consistorio a realizar una revisión en profundidad de los ejemplares de mayor porte de la capital para evitar riesgos innecesarios y garantizar la plena seguridad en las zonas de estancia y descanso habituales de los ovetenses.
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