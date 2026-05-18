Así será la tercera edición de Oviedo Llambión: sorteo de productos, quince dulces especiales y una masterclass con un referente mundial

Oviedo volverá a presumir de tradición dulce. El Ayuntamiento presentó este lunes una nueva edición de "Oviedo Llambión", la ruta confitera que se celebrará del 20 de mayo al 14 de junio y que alcanza ya su tercera convocatoria convertida, según el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, en "una cita gastronómica consolidada en el calendario de nuestra ciudad". El acto, celebrado en el Consistorio, contó con la presencia de representantes de las confiterías participantes, además de la empresa Gustatio, coorganizadora de la iniciativa.

La propuesta, impulsada por la Concejalía de Turismo con la colaboración del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, busca poner en valor la repostería de la capital asturiana. "Oviedo Llambión pretende poner en valor una de las grandes fortalezas que tiene nuestra ciudad, que es su tradición repostera, el talento de todas las confiterías y la calidad de los productos que ofrecéis", destacó García Quintana durante la presentación. El edil subrayó además que el Ayuntamiento seguirá apoyando iniciativas que contribuyan a reforzar el posicionamiento de Oviedo "como destino gastronómico, cultural y turístico de referencia".

El funcionamiento de la ruta será sencillo. Durante casi cuatro semanas, los establecimientos participantes ofrecerán un dulce propio —pasteles, tartas, bombones, pastas, alfajores o creaciones elaboradas expresamente para la ocasión— a un precio promocional de entre tres y cuatro euros. La idea es animar tanto a los ovetenses como a los visitantes a entrar en las confiterías, conocer sus especialidades y descubrir "el nivel alto que hay en la ciudad", explicó Yolanda Costales, de Gustatio.

Como en ediciones anteriores, el público podrá completar el "Pasaporte Llambión", que se sellará en cada confitería tras consumir el producto elegido. Con tres sellos, los participantes entrarán en el sorteo de lotes de productos aportados por los establecimientos. Los pasaportes y las urnas estarán disponibles en las propias confiterías durante los días de la campaña.

Costales destacó la buena acogida que la cita tuvo desde su nacimiento y el compromiso del sector. "Desde un primer momento sí que le dimos proximidad al evento, sobre todo por la gran acogida que tuvo tanto entre vosotros, entre los confiteros, como el público final. Prueba de ello es que estamos en una tercera edición", señaló. La responsable de Gustatio incidió en que la iniciativa "favorece el consumo" y permite dar a conocer la calidad de la repostería ovetense "entre los ovetenses y también entre los visitantes".

La programación se completará con dos actividades especiales abiertas tanto a profesionales como al público general. La primera tendrá lugar el 20 de mayo, en el Instituto Técnico de Pastelería y Panadería Asturiana, con una masterclass de Lluc Crusellas, reconocido como Mejor Maestro Chocolatero del Mundo en 2022. La segunda cita será el 26 de mayo, en el Auditorio Príncipe Felipe, con una cata "Oviedo Llambión" y un homenaje a Confitería Rialto por su centenario, en una jornada en la que se degustarán cuatro dulces y se repasará la historia confitera de la ciudad.

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Con esta tercera edición, "Oviedo Llambión" aspira a seguir consolidándose como escaparate del dulce ovetense y como reclamo turístico de primavera, en una ciudad que reivindica cada vez con más fuerza su papel como capital gastronómica.