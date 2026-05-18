El Silken Hotel Monumental Naranco cumple 25 años como sinónimo de excelencia en Oviedo: "En este tiempo hemos coleccionado muchas vivencias, disgustos y momentos alegres pero sobre todo, mucho trabajo"
Este espacio que abrió sus puertas en 2001, alcanza el cuarto de siglo consolidado como un referente en la ciudad: "Combinamos comodidad, modernidad y una atención muy cercana"
L. L.
Un 18 de mayo del año 2001 el Silken Hotel Monumental Naranco abría sus puertas con un objetivo muy claro: ofrecer en Oviedo un espacio donde el confort, la hospitalidad y la excelencia en el servicio fueran siempre protagonistas.
Hoy, este espacio celebra con orgullo sus primeros 25 años de historia con la idea más clara que nunca de continuar la carrera de fondo de la mejora continua, de la mano de sus huéspedes y colaboradores.
"Durante estos 25 años, nuestro hotel se ha consolidado como un referente en la ciudad, combinando comodidad, modernidad y una atención muy cercana. Contamos con 110 habitaciones diseñadas para garantizar el descanso y bienestar de nuestros clientes, así como completas instalaciones pensadas tanto para viajeros de ocio como de negocio", cuentan desde Silken Hotel Monumental Naranco.
Además, otro de los puntos fuertes del hotel son sus 4 salas de reuniones totalmente equipadas, restaurante, cafetería, gimnasio, sauna y piscina climatizada, ofreciendo una experiencia integral para quienes lo visitan.
Y lo más importante, este 25 aniversario no solo celebra una dilatada trayectoria, sino también la confianza de todas las personas que han formado parte de ella, clientes, partners y por supuesto "un maravilloso equipo humano que son quienes nos han permitido llegar hasta donde en aquel momento era un tan solo un sueño", cuentan los responsables del hotel.
En estos 25 años ha dado tiempo a coleccionar "muchas vivencias, anécdotas, momentos alegres, algún que otro disgusto y sobre todo mucho, mucho trabajo, pero siempre con la ilusión de hacer de cada evento, de cada estancia ese momento especial y memorable que quien confiaba en nosotros esperaba y merecía", explican.
Ahora, con un cuarto de siglo a sus espaldas, el Silken Hotel Monumental Naranco afronta una nueva etapa y lo hace con la misma ilusión, con un proyecto que se adapta a los nuevos tiempos, con cambios y actualizaciones que a buen seguro marcarán un antes y un después en la historia del hotel y con una idea clara de sumar valor por el bien de un claro objetivo: "hacer del destino "Oviedo" algo grande y preparado para afrontar los importantes retos que en los próximos años tiene por delante", concluyen.
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