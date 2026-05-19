La Alfonso X llega para quedarse: «Es un proyecto como mínimo a 25 años»

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) presentó este martes su desembarco en Asturias ante el ecosistema empresarial en la sede de la Cámara de Comercio, en el que el CEO del Grupo Educativo UAX y de la universidad, Domingo Mirón, puso números a su apuesta por Oviedo: «Tenemos una previsión inicial de 250 alumnos en septiembre, con vistas a invertir 40 millones en infraestructuras y generar unos 250 empleos directos a medio plazo a través de una oferta basada en la excelencia».

Mirón fue presentado por el presidente de la entidad cameral, Carlos Paniceres. Ambos coincidieron en destacar el valor estratégico del proyecto: Paniceres calificó la iniciativa como «una magnífica noticia» por su capacidad para regenerar el barrio de El Cristo, generar empleo y ampliar la oferta académica, mientras Mirón resumió el espíritu de la apuesta asegurando que «estamos encantados, nos hace muchísima ilusión» y defendió que la elección de Asturias responde al respaldo institucional y a la experiencia previa positiva MIR Asturias, del que el grupo también es propietario.

Paniceres recordó que las primeras conversaciones con UAX comenzaron en octubre de 2023, tras la adquisición de MIR Asturias por parte del grupo educativo. Desde entonces, explicó, la Cámara de Comercio trabajó para que la futura implantación universitaria privada en el norte tuviera sede en Oviedo. «Vamos a hacer de un problema una necesidad», resumió al aludir a la apuesta por el Calatrava como sede del nuevo centro universitario.

El presidente de la Cámara destacó el efecto tractor de la universidad, tanto para retener talento asturiano como para atraer alumnado nacional e internacional. A su juicio, Asturias no solo evitará la salida de jóvenes que buscan plazas fuera de la región, sino que reforzará su condición de ciudad universitaria y dinamizará comercio, vivienda y servicios.

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El directivo avanzó también la aspiración a unos años vista es alcanzar un 25% de alumnado internacional. «Para ser una universidad relevante hay que tener investigación, intercambio de profesores y alumnos y un contexto internacional», señaló. Mirón insistió en que el proyecto se construye con visión de largo plazo, «a un mínimo de 25 años», propia de una institución que acaba de cumplir 30 años y que aborda Asturias como una apuesta estratégica de futuro.