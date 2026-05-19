El arrestado por el doble crimen de Oviedo ya había sido condenado por otros dos homicidios

El doble crimen ocurrido esta semana en la calle Vázquez de Mella ha reavivado entre los vecinos el recuerdo de un pasado violento que, aseguran, acompañaba desde hace décadas al ahora detenido. Residentes del edificio y personas del entorno identifican al arrestado como Jesús López Alonso, conocido como “Susi”, y le atribuyen al menos otros dos homicidios anteriores, por los que fue condenado y pasó largos periodos en prisión.

“Ya había matado antes. Todo el mundo aquí lo sabía”, sostiene una vecina del inmueble. “Por eso daba tanto miedo cuando amenazaba”.

Según recuerdan algunos residentes, uno de esos episodios se remonta a finales de los años 80. “Mató a un chico por la zona de Pumarín. Fue por una discusión relacionada con una novia. Subió detrás de él por toda la escalera con una pistola y lo mató en el descanso. Nadie salió de casa”, relata una mujer del barrio.

Más allá del relato vecinal, sí consta documentalmente una condena firme contra el ahora detenido. La sala primera de la Audiencia Provincial de Oviedo condenó en 1990 a Jesús López Alonso a 16 años de prisión como autor de la muerte de José Luis Talegón, un hombre de 51 años que acababa de abandonar la antigua Prisión Provincial de Oviedo.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de julio de 1989 en Santa Marina de Piedramuelle. Según recoge la resolución judicial, procesado y víctima se desplazaron junto a un tercer hombre para recuperar una pistola que Talegón había dejado escondida antes de ingresar en prisión. Una vez recuperada el arma, López Alonso efectuó varios disparos contra él.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió alevosía y calificó inicialmente los hechos como asesinato, solicitando más de 26 años de cárcel, además de una pena adicional por tenencia ilícita de armas. Sin embargo, el tribunal rebajó la calificación a homicidio y fijó una condena de 16 años.

El acusado alegó en sede judicial que actuó en legítima defensa. Según su versión, Talegón le había amenazado repetidamente y aquel día se abalanzó sobre él “para ajustarle las cuentas”. La defensa solicitó incluso la libre absolución, argumentando legítima defensa, miedo insuperable y debilidad mental.

Los vecinos también mencionan un segundo episodio violento posterior. “Después mató a otro hombre en Piedras Blancas, uno de Bilbao al que conoció en prisión. Le pasó el coche por encima”, asegura otra residente. Este extremo no ha podido ser confirmado oficialmente.

“Siempre tuvo armas. Siempre hablaba de pistolas”, resumen varias fuentes consultadas.

La detención de López Alonso por el presunto asesinato de su hermana y su cuñado ha provocado estupor entre quienes convivían con él desde hace años y aseguran haber convivido durante décadas con un perfil “altamente conflictivo y peligroso”.

“Llevaba tiempo diciendo que iba a matar a alguien o quemar el edificio. Esta vez lo cumplió”, lamenta una vecina.

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La investigación del doble crimen continúa abierta mientras el detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.