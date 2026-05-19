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Cambio de fecha para la prueba de comisario de la Policía Local en Oviedo

La nueva convocatoria fija la celebración del ejercicio para el jueves 21 de mayo, a las 16.00 horas, y se produce por problemas de disponibilidad de algunos miembros del tribunal

Agentes de la Policía Local de Oviedo.

Agentes de la Policía Local de Oviedo. / Luisma Murias

Pelayo Méndez

Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este martes el cambio de fecha para la realización del tercer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para cubrir dos plazas de comisario o comisaria de la Policía Local, en turno de promoción interna y correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2024. La modificación se produce por problemas de disponibilidad de algunos miembros del tribunal calificador, lo que ha obligado a alterar la previsión inicial para la lectura y defensa de la memoria profesional.

La nueva convocatoria fija la celebración de la prueba para el jueves 21 de mayo, a las 16.00 horas, en el Edificio de Seguridad Ciudadana. Los aspirantes deberán acudir provistos del DNI para poder ser identificados antes del inicio del ejercicio, que forma parte del procedimiento de concurso-oposición para la promoción interna dentro del cuerpo municipal. La lectura y defensa de la memoria profesional constituye una de las fases decisivas del proceso selectivo.

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El tribunal recuerda en el anuncio que este tercer ejercicio tiene carácter "obligatorio y eliminatorio", por lo que la no comparecencia de cualquiera de los opositores será considerada como "no presentado" y supondrá su eliminación automática de las pruebas.

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