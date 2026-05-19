Chimo Bayo y King África completan el cartel mateíno para el Bombé en Oviedo

Una vez pasada con gran éxito de público la feria de la Ascensión, el rompecabezas musical del paseo del Bombé para las próximas fiestas de San Mateo ya tiene todas sus piezas en su sitio. A falta de cerrar la mayoría de grandes conciertos del recinto de La Ería, la concejalía de Festejos que dirige Covadonga Díaz despeja la incógnita que rodeaba a la última fecha libre del calendario de recitales gratuitos en el Campo. Los elegidos para poner el broche de oro al cartel de conciertos gratuitos son dos figuras icónicas de la música popular y de baile en España: Chimo Bayo y King África. Con estas incorporaciones, el Consistorio termina de perfilar una oferta que abraza el concepto de "tardeo" musical con una nómina de artistas y grupos de estilos muy variados que actuarán a diario del 11 al 21 de septiembre en torno a las 20.30 horas.

La estrategia municipal busca transformar el entorno de las casetas hosteleras de la parte alta del pulmón verde de la capital en una enorme fiesta al aire libre que comience temprano. Las actuaciones en el pulmón verde de la ciudad han quedado fijadas en torno a las 20.30 horas, una decisión técnica y política orientada a "minimizar las molestias a los vecinos" del entorno del Campo de San Francisco, permitiendo que la música termine a una hora prudencial sin renunciar a la intensidad del ambiente festivo.

Conciertos confirmados para San Mateo / .

La confirmación de Chimo Bayo y King África responde a la apuesta de la concejalía por artistas de larga trayectoria, capaces de movilizar a públicos intergeneracionales a través de la nostalgia y el ritmo. Chimo Bayo, figura indispensable de la cultura de club de los noventa y máximo exponente de la denominada "Ruta del Bakalao", aportará su inconfundible sello electrónico. El valenciano, autor de himnos que marcaron a toda una generación como "Así me gusta a mí" o "Bombas", ha sabido reinventarse en la última década como un referente pop, protagonizando documentales y llenando festivales nostálgicos por todo el país.

Por su parte, King África —proyecto liderado por el incombustible Alan Duffy— garantiza el componente más lúdico y festivo del cartel. Con más de tres décadas de carrera a sus espaldas, el artista argentino es el responsable de algunos de los mayores éxitos del verano en la historia reciente de España, como "La Bomba" o "El Humahuaqueño". Su presencia en el Bombé asegura una jornada de ritmos latinos y coreografías colectivas que encaja perfectamente en esa idea de "fiesta vespertina" que persigue el Ayuntamiento.

Con estas dos últimas incorporaciones, el programa del Bombé queda sellado como una propuesta diversa que recorre varios géneros. La actividad arrancará el 11 de septiembre con el folk-pop de los asturianos "Alberto & García". A partir de ahí, el escenario verá desfilar propuestas tan variadas como el pop-rock de "La última legión" (día 12), las versiones festivas de "Bitter y Kas" (día 14) o el indie de "Pequeño club imposible" (día 15).

El flamenco pop de Javi Cantero (día 16) y la nostalgia del "Pop Tour" con Joaquín Padilla y Juanra Arnáiz (día 17) darán paso a los platos fuertes de la recta final: Alejo Stivel (día 18), Amistades Peligrosas (día 19) y la Orquesta Mondragón (día 20), que recalará en Oviedo dentro de su gira de 50 aniversario. La cantante asturiana Eva Hevia será la encargada de cerrar el escenario el día 21.

La Ería

Desde Festejos subrayan que este modelo de conciertos gratuitos en el Bombé complementa la oferta de pago del recinto de La Ería, donde ya hay tres actuaciones cerradas. De momento está confirmado que Mónica Naranjo se subirá sobre el escenario instalado junto al Carlos Tartiere el 15 de septiembre, mientras que Leiva lo hará el día 19 y Rodrigo Cuevas será la gran atracción para el 21 de septiembre, día grande de las celebraciones. De esta forma, Oviedo se prepara para un San Mateo que busca el equilibrio entre el éxito de las casetas hosteleras y una banda sonora pensada para que ovetenses y visitantes vivan la fiesta a la luz del día.

Noticias relacionadas

Por otra parte, en la plaza Feijóo, coincidiendo con el Concurso de Rock, actuarán el 17 de septiembre "Calequi y las panteras", proyecto de raíces latinas y espíritu mestizo, mientras que el día 18 será para "Vera fauna", grupo emergente en el panorama nacional.